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Mañueco promete un paquete de ayudas para los afectados por el incendio de Ávila: "Estamos a su lado"

El Consejo de Gobierno aprobará este jueves un plan de recuperación para desalojados, agricultores, ganaderos, autónomos y empresas

Alfonso Fernández Mañueco

Alfonso Fernández Mañueco / ICAL

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ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió hoy un paquete de ayudas para las personas afectadas por el incendio originado la semana pasada en Burgohondo (Ávila). “Estamos a su lado. Ahora, durante la emergencia, y también en el futuro, en la recuperación”, afirmó en un comentario en X (antes Twitter), recogido por Ical.

“Las personas son nuestra prioridad”, expresó Fernández Mañueco quien reiteró que la Junta está preparando un plan de recuperación para las zonas afectadas por el grave incendio de Ávila, declarado de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y que ha obligado a activar la emergencia de interés nacional en la provincia, además de en Madrid y Toledo. 

En ese sentido, el presidente de la Junta precisó que este jueves se aprobará en el Consejo de Gobierno un paquete de ayudas para las familias desalojadas, agricultores, ganaderos, autónomos y el resto de afectados. De hecho, el pasado jueves el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya adelantó que estudiaban recuperar las medidas adoptadas en agosto del pasado año, tras la oleada de fuegos. 

Posteriormente, el presidente de la Junta que se desplazó el viernes al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila) volvió a garantizar el apoyo del Ejecutivo autonómico a las labores de recuperación, un mensaje que reiteró el domingo durante la comparecencia que compartió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Cabe recordar que mañana el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto para declarar zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a los territorios afectados por los incendios, entre ellos la provincia de Ávila, donde el fuego de Burgohondo es ya el mayor de la historia, tras arrasar más de 50.000 hectáreas. 

Plan de 2025

En agosto de 2025, la Junta aprobó un plan con 45 medidas iniciales, que se ampliaron a 47 posteriormente, con el objetivo de atender a las personas y recuperar la normalidad. De esta forma, preveía el pago de ayudas de 500 euros a los desalojados, así como de 5.500 euros para agricultores, ganaderos y autónomos y pymes cuya actividad se vio interrumpida. Además, recogía también fondos para cubrir los gastos que asumieron los ayuntamientos al montar centros de acogida. 

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Por otra parte, la Junta movilizó partidas para fomentar la contratación de desempleados en un centenar de ayuntamientos para impulsar las labores de recuperación y regeneración. Además, se concedieron fondos para la rehabilitación de viviendas y otras edificaciones, así como para reconstruir instalaciones municipales dañadas por el fuego. A todo ello se unieron las campañas de promoción de los territorios más castigados, como Las Médulas (El Bierzo, León).

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