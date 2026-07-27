Mañueco promete un paquete de ayudas para los afectados por el incendio de Ávila: "Estamos a su lado"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió hoy un paquete de ayudas para las personas afectadas por el incendio originado la semana pasada en Burgohondo (Ávila). “Estamos a su lado. Ahora, durante la emergencia, y también en el futuro, en la recuperación”, afirmó en un comentario en X (antes Twitter), recogido por Ical.

“Las personas son nuestra prioridad”, expresó Fernández Mañueco quien reiteró que la Junta está preparando un plan de recuperación para las zonas afectadas por el grave incendio de Ávila, declarado de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y que ha obligado a activar la emergencia de interés nacional en la provincia, además de en Madrid y Toledo.

En ese sentido, el presidente de la Junta precisó que este jueves se aprobará en el Consejo de Gobierno un paquete de ayudas para las familias desalojadas, agricultores, ganaderos, autónomos y el resto de afectados. De hecho, el pasado jueves el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya adelantó que estudiaban recuperar las medidas adoptadas en agosto del pasado año, tras la oleada de fuegos.

Posteriormente, el presidente de la Junta que se desplazó el viernes al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila) volvió a garantizar el apoyo del Ejecutivo autonómico a las labores de recuperación, un mensaje que reiteró el domingo durante la comparecencia que compartió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cabe recordar que mañana el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto para declarar zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a los territorios afectados por los incendios, entre ellos la provincia de Ávila, donde el fuego de Burgohondo es ya el mayor de la historia, tras arrasar más de 50.000 hectáreas.

Plan de 2025

En agosto de 2025, la Junta aprobó un plan con 45 medidas iniciales, que se ampliaron a 47 posteriormente, con el objetivo de atender a las personas y recuperar la normalidad. De esta forma, preveía el pago de ayudas de 500 euros a los desalojados, así como de 5.500 euros para agricultores, ganaderos y autónomos y pymes cuya actividad se vio interrumpida. Además, recogía también fondos para cubrir los gastos que asumieron los ayuntamientos al montar centros de acogida.

Por otra parte, la Junta movilizó partidas para fomentar la contratación de desempleados en un centenar de ayuntamientos para impulsar las labores de recuperación y regeneración. Además, se concedieron fondos para la rehabilitación de viviendas y otras edificaciones, así como para reconstruir instalaciones municipales dañadas por el fuego. A todo ello se unieron las campañas de promoción de los territorios más castigados, como Las Médulas (El Bierzo, León).

En Directo

Protección Civil emite una alerta por la llegada de la cuarta ola de calor el miércoles y avisa del peligro de incendios La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha publicado una alerta por un episodio de ola de calor desde el próximo miércoles 29 de julio hasta, por lo menos, el domingo 2 de agosto. Asimismo, ha advertido de que las altas temperaturas "conllevan un importante aumento del peligro de incendios forestales", por lo que incide en la necesidad de "extremar las precauciones para evitar su aparición". La AEMET ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos por la llegada de una nueva ola de calor este miércoles que afectará, al menos hasta el domingo, a los valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del noreste y las Islas Canarias.

La Sierra de Espadán (Castellón), un espacio de gran biodiversidad amenazado por el fuego El Parque Natural de la Sierra de Espadán, el segundo espacio protegido más extenso de la Comunitdad Valenciana y con una "biodiversidad extraordinaria", se encuentra en estos momentos amenazado por el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) y que sigue activo. El fuego ha arrasado ya 7.200 hectáreas, parte de ellas dentro de este parque natural de 31.180 hectáreas y protegido desde 1998, que engloba a un total de 19 municipios de las comarcas septentrionales de la provincia de Castellón. Este espacio acoge masas de alcornocal de extraordinario valor ecológico, hábitats de gran biodiversidad y un ecosistema clave como corredor ecológico entre el litoral y el interior.

Lucía Feijoo Viera

El acceso al ganado, principal impacto para el campo en los fuegos del centro peninsular La dificultad para acceder a rebaños de ganado que han quedado incomunicados y sin acceso a agua ni alimento en las zonas afectadas por los grandes incendios forestales que afectan al centro de la península es el principal impacto que ahora afronta el sector primario debido a estos fuegos. Las principales organizaciones agrarias han detallado que, a nivel agrícola, hay áreas afectadas de cultivo cerealista, pero el fuego se ha producido una vez estaba recogida ya toda la cosecha. Fuentes de Agroseguro han informado a Efeagro de que, por ahora, no se han recibido partes de siniestro, ya que es pronto porque los incendios siguen evolucionando.