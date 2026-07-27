Carlos Martínez pide sumar el cambio de modelo territorial al pacto de Estado del Gobierno contra la emergencia climática

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, apostó hoy por sumar el cambio de modelo territorial al pacto de Estado frente a la emergencia climática que propone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ofrecer oportunidades a la España interior y evitar incendios como que el que se originó la semana pasada en Burgohondo (Ávila), considerado ya el mayor de la historia de España, tras calcinar 50.000 hectáreas.

Carlos Martínez, entrevistado en el programa ‘En Boca de Todos’ de Cuatro, apostó en por no “alimentar el fuego” y alejarse del “ruido mediático” ya que reconoció que en este momento hace falta “más acuerdo político y menos bronca". De esta forma, abogó por “alzar la mirada” y buscar soluciones a partir del mes de octubre para “gestionar” el territorio de una forma “diferente”.

En ese sentido, el secretario general del PSCyL insistió en que en Castilla y León “llueve sobre mojado", porque recordó que desde 2021 se van batiendo récord con los incendios. “Algo estamos haciendo mal”, sostuvo Carlos Martínez, quien pidió abrir un “proceso de escucha activa” con los profesionales que señaló llevan años reclamando una nueva gestión, más medios materiales y humanos, un mayor reconocimiento y que no se considere su trabajo “absurdo” y un “despilfarro”.

Igualmente, el dirigente socialista, que alabó el trabajo de los profesionales y la respuesta de los alcaldes para acoger a los desalojados, consideró que una vez termine la emergencia, con la llegada del mes de octubre, se debería poner el foco en el modelo territorial, ya que argumentó no puede haber “sostenibilidad ambiental sin una sostenibilidad humana”.

A su juicio, existe un coctel “diabólico” que genera estos “desastres” ante la unión del cambio climático, la “falta” de medios para la prevención y extinción de incendios y la despoblación. De esta forma, reclamó inversiones e infraestructuras, más allá de los servicios básicos, para que sea “viable” vivir en los pueblos del “pastoreo” y la ganadería, con el fin de que el patrimonio natural ofrezca un “retorno económico”.

Por último, el secretario autonómico del PSOE defendió la oportunidad de trabajar en un pacto de estado o en una mesa de incendios, como propone el PSCyL, ante la necesidad a su juicio de “ordenar el territorio” y de acabar con el “abandono” de las masas forestales.