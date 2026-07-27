Banco Sabadell supera los 9.150 millones de euros de negocio en Castilla y León

Banco Sabadell ha cerrado el primer semestre de 2026 en Castilla y León con una cifra de negocio total superior a los 9.150 millones de euros y un crecimiento interanual cercano al 8%, reforzando su presencia en Castilla y León y su capacidad para acompañar a clientes particulares y empresas en sus proyectos y necesidades financieras. La actividad del trimestre ha estado especialmente marcada por la evolución del Segmento Empresas, con la incorporación de más de 500 nuevos clientes, de los que casi 400 corresponden a negocios y autónomos, reflejando la confianza del tejido empresarial castellano y leonés en Banco Sabadell.

En este contexto, destaca la producción de financiación a empresas a medio y largo plazo, que supera los 200 millones de euros en el segundo trimestre y crece a un ritmo superior al 190% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución refuerza el apoyo de Banco Sabadell a la inversión y al desarrollo de proyectos empresariales en la Comunidad.

El directo general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, ha valorado de manera positiva estos resultados. "Castilla y León es un territorio estratégico para Banco Sabadell, con un tejido empresarial sólido, diverso y con una gran capacidad de crecimiento. Estos resultados reflejan la confianza de empresas, autónomos y familias en una entidad que lleva años acompañándoles y que apuesta por estar cerca de sus clientes, entendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones financieras especializadas. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de Castilla y León desde la cercanía y el conocimiento del territorio", ha defendido.

La financiación sostenible mantiene también un papel relevante en la actividad de Banco Sabadell en Castilla y León, con un volumen de 274 millones de euros formalizados durante el primer semestre de 2026, de los que 180 millones corresponden al segundo trimestre, impulsando proyectos alineados con criterios medioambientales y sociales y contribuyendo a una transición hacia un modelo económico más sostenible. Por su parte, la producción hipotecaria de particulares continúa mostrando una evolución positiva, con un crecimiento del 44% respecto al trimestre anterior.

Castilla y León forma parte de la Dirección Territorial Noroeste de Banco Sabadell, que al cierre del segundo trimestre alcanza una cifra global de negocio superior a los 32.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 8,5%. De esta cifra, 10.460 millones de euros corresponden a inversión.

En el conjunto de la Territorial Noroeste, Banco Sabadell incorporó más de 1.700 nuevos clientes del Segmento Empresas durante el trimestre, de los que 1.386 corresponden a negocios y autónomos. Asimismo, captó más de 12.500 nuevos clientes particulares digitales en el primer semestre, un 40,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

La producción de financiación a empresas a medio y largo plazo alcanzó los 1.581 millones de euros en el trimestre, un 25% más que un año antes. Además, la actividad en medios de pago continúa avanzando, con un crecimiento interanual del 9,3% en las operaciones realizadas con tarjetas de clientes y un incremento del 3% en las operaciones a través de TPV en comercios clientes.

"Seguiremos trabajando para ofrecer a nuestros clientes de Castilla y León el mejor servicio, combinando la fortaleza de Banco Sabadell con una atención cercana y especializada. Queremos continuar siendo un socio financiero de confianza para las empresas, los autónomos y las familias de la Comunidad, apoyando sus proyectos y acompañando sus decisiones más importantes", añade Pablo Junceda.