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Zamora afronta un domingo de pleno verano: sol, calor y humedad en mínimos por la tarde

Las temperaturas rondarán los 30 °C durante las horas centrales del día, con cielos despejados y viento débil

Zamora afronta un domingo de pleno verano: sol, calor y humedad en mínimos por la tarde.

Zamora afronta un domingo de pleno verano: sol, calor y humedad en mínimos por la tarde. / Pexels

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Marina García

Zamora

Zamora vivirá este domingo 26 una jornada marcadamente veraniega, dominada por el sol y con un ascenso progresivo de las temperaturas desde primeras horas de la mañana. La previsión meteorológica sitúa los valores en torno a los 16°C a las 9.00 horas, mientras que durante la tarde podrían alcanzarse aproximadamente los 30 o 31°C.

Zamora afronta un domingo de pleno verano: sol, calor y humedad en mínimos por la tarde

Zamora afronta un domingo de pleno verano: sol, calor y humedad en mínimos por la tarde / AEMET

El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. La ausencia de nubosidad hará que la sensación de calor sea especialmente acusada entre las 15.00 y las 20.00 horas, coincidiendo con los valores térmicos más elevados.

Uno de los datos más destacados será el fuerte descenso de la humedad relativa. Desde registros cercanos al 60% durante la mañana, caerá gradualmente hasta situarse alrededor del 17% al final de la tarde. Este ambiente muy seco, habitual en los episodios estivales de la Meseta, incrementará la necesidad de hidratarse y extremar las precauciones frente al sol.

El viento soplará, en general, con poca intensidad y sin grandes rachas. Durante la mañana predominarán las componentes este y noreste, mientras que por la noche se producirán ligeros cambios de dirección.

A partir de las 22.00 horas comenzará un descenso térmico progresivo. Las temperaturas bajarán hasta aproximadamente los 25°C alrededor de la medianoche y se acercarán a los 20°C durante la madrugada del lunes, aunque los cielos seguirán completamente despejados.

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Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, utilizar protección solar y beber agua con frecuencia. Zamora tendrá, en definitiva, un domingo estable y luminoso, perfecto para las actividades al aire libre siempre que se adopten las precauciones propias de una jornada de calor.

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