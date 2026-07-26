Tiempo
Zamora afronta un domingo de pleno verano: sol, calor y humedad en mínimos por la tarde
Las temperaturas rondarán los 30 °C durante las horas centrales del día, con cielos despejados y viento débil
Zamora vivirá este domingo 26 una jornada marcadamente veraniega, dominada por el sol y con un ascenso progresivo de las temperaturas desde primeras horas de la mañana. La previsión meteorológica sitúa los valores en torno a los 16°C a las 9.00 horas, mientras que durante la tarde podrían alcanzarse aproximadamente los 30 o 31°C.
El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. La ausencia de nubosidad hará que la sensación de calor sea especialmente acusada entre las 15.00 y las 20.00 horas, coincidiendo con los valores térmicos más elevados.
Uno de los datos más destacados será el fuerte descenso de la humedad relativa. Desde registros cercanos al 60% durante la mañana, caerá gradualmente hasta situarse alrededor del 17% al final de la tarde. Este ambiente muy seco, habitual en los episodios estivales de la Meseta, incrementará la necesidad de hidratarse y extremar las precauciones frente al sol.
El viento soplará, en general, con poca intensidad y sin grandes rachas. Durante la mañana predominarán las componentes este y noreste, mientras que por la noche se producirán ligeros cambios de dirección.
A partir de las 22.00 horas comenzará un descenso térmico progresivo. Las temperaturas bajarán hasta aproximadamente los 25°C alrededor de la medianoche y se acercarán a los 20°C durante la madrugada del lunes, aunque los cielos seguirán completamente despejados.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, utilizar protección solar y beber agua con frecuencia. Zamora tendrá, en definitiva, un domingo estable y luminoso, perfecto para las actividades al aire libre siempre que se adopten las precauciones propias de una jornada de calor.
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