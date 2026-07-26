Los propietarios de dos campings calcinados en Ávila denuncian que lo han perdido "todo" y que siguen sin ayudas

Los propietarios de los campings Pantano de Burguillo y Valle de Iruelas aseguraron haber perdido “todo” tras el incendio forestal que arrasa el sur de Ávila y denunciaron que, varios días después, todavía no han recibido ayudas.

Maríángeles Cañete, propietaria de ambos negocios, explicó que los dos campings quedaron “totalmente calcinados”, por lo que ahora afronta la tarea de valorar los daños y estudiar cómo recuperar la actividad. “No hemos tenido ninguna ayuda de nada”, lamentó.

El incendio alcanzó primero el camping Valle de Iruelas durante la jornada del jueves y, horas después, llegó al camping Pantano de Burguillo, donde la familia recibió la orden de evacuar.

Según relató Cañete, dos patrullas les indicaron que abandonaran el recinto por el embalse utilizando una embarcación. “Nos dijeron que saliéramos por el agua y que ahora nos venían a buscar”, explicó.

Sin embargo, asegura que el rescate nunca llegó. “Nos dejaron ahí sobre las cinco de la tarde y a las once y pico de la noche estábamos llamando para que nos recogieran”, afirmó.

Finalmente, junto a otras tres personas, consiguió llegar a la zona del Puente de la Gaznata, donde pudo ser recogida tras contactar con la Guardia Civil y el alcalde del municipio. “Nos dejaron ahí tirados”, denunció.

Respecto a la respuesta institucional, Cañete señaló que fue desigual en ambos establecimientos. Mientras el alcalde se interesó por el camping Pantano de Burguillo, lamentó que en el caso del Valle de Iruelas “no ha contactado nadie con nosotros”.

A pesar de las pérdidas, la propietaria permanece en la zona afectada, siguiendo la evolución del incendio y el estado de las instalaciones. “Estamos pendientes porque tampoco queremos que haya más problemas”, concluyó.