Uno de los mejores sitios para volar en ala delta y parapente está en Castilla y León

¿Sabías que uno de los mejores lugares para volar en ala delta y parapente se encuentra en Castilla y León? Se encuentra en la sierra de Gredos, en Ávila, muy cerca de Zamora.

Este enclave, coronado por su pico Almanzor, está considerado uno de los espacios de referencia en Europa para la práctica de estas actividades. Son seguras y cada vez están más de moda por la adrenalina que sienten quienes se atreven a disfrutar de estos vuelos recreativos. Además, las vistas no defraudan, aunque los incendios que está sufriendo la provincia de Ávila están haciendo mella en la zona.

Contemplar con la perspectiva de las alturas la inmensidad de la sierra de Gredos y su mítico pico Almanzor recortando el horizonte es un espectáculo único", explican desde el Portal de Turismo de la Junta de Castilla y León, que recomienda la localidad de Piedrahíta para su desarrollo.

Según recuerdan, el verano es la mejor estación del año para su práctica y, en concreto, el mes de julio, por sus condiciones atmosféricas, aunque "se pueden realizar excelentes vuelos entre abril y octubre".

Vuelo de parapente y ala delta en Ávila. / Turismo Junta de Castilla y León

¿Cuánto cuesta volar en parapente?

El precio suele variar en función del pack que elijas, aunque la mayoría parten de los 80 euros por veinte minutos de vuelo en parapente. Eso sí, si quieres que te graben para volver a vivir la experiencia y presumir de tu hazaña con familiares y amigos, o en redes sociales, el coste se incrementa hasta superar los 100 euros.

Además, es habitual que las empresas de la zona ofrezcan cursos adaptados al nivel de los participantes, ya sean principiantes o demanden una formación de perfeccionamiento a la hora de manejar el parapente. ¿Te atreves a esta experiencia de altura?