El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, pidió hoy un “verdadero pacto de Estado” para la prevención y lucha contra los incendios ante la situación crítica que se está viviendo de nuevo y después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzase esa idea hace casi un año, tras los fuegos que asolaron la provincia de León, especialmente la comarca berciana.

Martínez pide un "verdadero pacto de Estado" para la prevención y lucha contra los incendios. / ICAL

Martínez, de visita hoy en Bembibre (León) para participar en la clausura del Congreso Autonómico de Juventudes Socialistas, aprovechó la ocasión para referirse a los incendios que están arrasando Ávila, Madrid y Toledo, que han obligado a activar la Emergencia Nacional y un mando único, con miles de personas desalojadas.

“Esto vuelve a poner en evidencia lo que llevamos reclamando durante tantísimo tiempo, poder plantear una solución diferente a la gestión y extinción de incendios en nuestra comunidad. Llevamos un año reclamando mejores condiciones laborales, materiales y personales, con un operativo cien por cien público y activo todo el año”, dijo, agradeciendo el trabajo de bomberos y personal en primera línea.

Martínez destacó el ejemplo de “colaboración institucional” entre la Junta y el Gobierno, pero insistió en la necesidad de ese pacto de Estado, “que lleva sobre la mesa prácticamente un año y que no fue acogido con demasiado buen grado por el PP”. “Si hay una prioridad nacional en este país es la lucha contra el cambio climático y los incendios”, señaló.

Abogó también por una mesa de incendios con todos los actores políticos, “incluso aquellos que niegan el cambio climático”, junto a gobiernos locales, cuerpos de seguridad y propietarios de montes para generar un retorno al territorio.