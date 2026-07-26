Mañueco anuncia que la Junta se personará como acusación contra el presunto el autor del incendio de Burgohondo

La Junta de Castilla y León se personará como acusación en la causa abierta al presunto autor del incendio de Burgohondo, al tiempo que ha apelado a la máxima prudencia y responsabilidad de la ciudadanía para extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio forestal.

Así lo ha anunciado el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha desplazado hoy al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila), donde ha participado en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod), que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para seguir la evolución del incendio forestal.

Asimismo, Fernández Mañueco ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en las tareas de recuperación, con medidas de apoyo a agricultores y ganaderos; y que esta semana comenzará la recuperación de viviendas, edificaciones e instalaciones afectadas. Además, ha señalado que se llevarán a cabo actuaciones para el impulso de la promoción turística del entorno y la recuperación medioambiental.

Mañueco aseguró que la Junta se volcará con la provincia una vez finalice la emergencia. "Hoy todos estamos con Ávila y desde el Gobierno de Castilla y León vamos a volcarnos para recuperar el daño físico, pero también el daño emocional", concluyó.

Durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Mañueco calificó el fuego como “un incendio extraordinariamente complejo” debido a las condiciones meteorológicas y a la interacción con el incendio procedente de la Comunidad de Madrid, informa Ical.

El presidente de la Junta defendió la respuesta ofrecida por las administraciones durante la emergencia. "Desde el primer momento la coordinación de las instituciones ha sido eficaz y fundamental", aseguró, en referencia al trabajo conjunto desarrollado por el Gobierno de España, la Junta, la Diputación de Ávila, los ayuntamientos y las comunidades autónomas que enviaron medios para colaborar en la extinción.

Mañueco quiso agradecer expresamente el trabajo desarrollado por todos los efectivos movilizados, desde la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejército y la Guardia Civil hasta el operativo de incendios de la Junta, los voluntarios de Protección Civil y el resto de profesionales implicados. Asimismo, destacó la evacuación preventiva acordada el sábado por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que permitió desalojar a más de 30.000 personas "de manera extraordinariamente eficaz, sin ningún incidente", y apeló a mantener la prudencia. "Máxima prudencia, máxima responsabilidad", reclamó.

Por su parte, el alcalde de Navaluenga, Armando García, agradeció la visita de las autoridades y trasladó su solidaridad a todos los municipios afectados por un incendio que calificó como "el más importante, más grave que hemos sufrido, por lo menos en la provincia de Ávila".

El regidor destacó "la enorme colaboración" entre todas las administraciones implicadas en la gestión de la emergencia y tuvo un reconocimiento especial para los voluntarios que trabajaron en la protección de las zonas de interfaz urbano-forestal. "Si hay que sacar algo positivo de todo esto es que no hemos tenido ninguna vida humana de por medio", subrayó.