La Junta llevará el jueves al Consejo de Gobierno el plan de recuperación de la zona afectada por el incendio de Ávila.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, anunció que ya se trabaja en un plan de recuperación para la zona afectada por el incendio, que será llevado al Consejo de Gobierno. Además, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, confirmó que el volumen de evacuados se sitúa en “en torno a 40.000 personas” de 16 municipios. También continuarán confinados Navaluega, El Tiemblo y Cebreros, donde residen unas 8.000 personas.

Según explicó, la Junta pondrá en marcha líneas de actuación como la recuperación de viviendas, ayudas a agricultores y ganaderos y la restauración del entorno natural, con el objetivo de que la comarca recobre la normalidad lo antes posible.

Respecto a la evolución del incendio, González Corral apeló a la prudencia y evitó darlo por estabilizado. “Hay que ser prudentes, hay que ser cautos”, afirmó, aunque reconoció que la noche ha sido más favorable que la anterior.

En este sentido, explicó que los responsables técnicos continúan evaluando la situación sobre el terreno, mientras las administraciones informarán conforme se celebren las reuniones de coordinación.

La consejera reiteró el llamamiento a la población para que siga las indicaciones de los servicios de emergencia y recordó que la prioridad es proteger a las personas, garantizar la seguridad de los operativos y preservar los núcleos de población.

Asimismo, destacó la coordinación entre administraciones y agradeció la colaboración del Gobierno de España, diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y equipos internacionales que participan en la extinción.

Respecto a la previsión, Nicanor Sen indicó que el cambio del viento de noroeste a sur favorece las labores de extinción y permite una mayor actividad de los medios aéreos desde primera hora.

En este sentido, subrayó que cualquier decisión sobre el regreso de los vecinos a sus localidades dependerá exclusivamente de los informes técnicos. “Con la misma seguridad con la que hemos evacuado estos municipios es con la que vamos a basar la decisión del realojo”, aseguró.

Sen recordó además que la franja entre el mediodía y las nueve de la noche es el periodo de mayor riesgo, por lo que el operativo seguirá evaluando la situación de forma permanente mediante vuelos de reconocimiento y reuniones técnicas.