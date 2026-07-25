El tiempo en Zamora este fin de semana: temperaturas suaves y un cambio que no esperas.

Zamora tendrá durante el sábado 25 y las primeras horas del domingo 26 una jornada marcada por la estabilidad meteorológica, la alternancia de nubes y claros y una probabilidad de lluvia prácticamente nula, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La provincia prevé una probabilidad de lluvia inferior al 10% y temperaturas máximas de hasta 23 °C durante el fin de semana / AEMET

Durante la mañana del sábado, el cielo permanecerá parcialmente nuboso y las temperaturas serán frescas, con valores cercanos a los 6°C a las 11.00 horas. A partir del mediodía, los termómetros subirán progresivamente hasta alcanzar una máxima aproximada de 23°C en torno a las 16.00 horas.

La tarde será mayoritariamente soleada, aunque se esperan algunos intervalos nubosos. Solo aparece prevista una precipitación débil de alrededor de 0,1 milímetros, hacia las 14.00 horas, por lo que no se esperan lluvias significativas.

Al anochecer, las temperaturas descenderán de forma gradual, situándose entre los 10 y los 15°C durante las últimas horas del sábado. Ya en la madrugada del domingo, el cielo estará poco nuboso o despejado, con temperaturas que rondarán los 10-18°C, dependiendo de la hora.

El viento será, en general, moderado y de dirección variable, con predominio de componentes oeste, noroeste y este. La humedad relativa disminuirá durante el día y volverá a aumentar durante la noche.

En conjunto, se espera un fin de semana favorable para actividades al aire libre, aunque será recomendable llevar algo de abrigo durante la mañana y la madrugada.