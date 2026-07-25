¿Sabías que existe en Castilla y León un pequeño museo dedicado a la mantequilla?

Comer es un placer y los alimentos merecen un monumento... y un museo. Por eso, los hay para todos los gustos y paladares: el museo del helado en Italia, el de las patatas fritas en Bélgica o el del ramen en Japón. Y en Castilla y León contamos con el Centro de Interpretación de la mantequilla. Se encuentra en Soria, en el Valle del Razón.

Esta comarca, según explican desde el propio centro, se extiende a ambas orillas del truchero Razón y en el regazo de la sierra Cebollera y la más pequeña Carcaña, y se caracteriza por su estampa en el que "paisaje y paisanaje se funden". Las lluvias y la rica vega del río dan lugar a los verdes prados donde pastan las vacas, con cuya leche se elabora la mantequilla desde tiempos pasados.

Así, por ejemplo, en el periódico 'El Noticiero de Soria' de 1899 aparecía un anuncio de la confitería La Azucena con este producto como parte de su oferta, como proveedor de la misma de la Casa Real y como confitería premiada en la exposición regional de Logroño. Desde el 15 de junio de 2004, la mantequilla de Soria cuenta con el marchamo de calidad de Denominación de Origen.

Hay tres tipos de mantequilla en Soria: natural, salada y dulce. En el museo explican el proceso de elaboración de este producto lácteo, las herramientas empleadas para ellos, su evolución así como las distintas razas de vacas de las que se obtiene la leche.

¿Cómo se elabora la mantequilla de Soria?