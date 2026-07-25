Mañueco respalda la evacuación preventiva por el incendio de Burgohondo y pide a la población "seguir las indicaciones de las autoridades"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su respaldo a la decisión adoptada por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de evacuar de forma preventiva varios municipios del Valle del Tiétarante la evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) y apeló a la responsabilidad ciudadana para afrontar la emergencia.

"Quiero respaldar la decisión que se tomó esta mañana en el CECOPI, decidido por el delegado del Gobierno", afirmó Mañueco, quien consideró que la medida "ha anticipado una planificación de la evacuación más ordenada".

El presidente de la Junta agradeció la colaboración de los vecinos de las localidades desalojadas, así como el trabajo de los alcaldes de los municipios afectados y de aquellos que acogerán a las personas evacuadas. "Quiero agradecer la responsabilidad de la población de los municipios evacuados", señaló.

Mañueco. / ICAL

Asimismo, reconoció la labor desarrollada por la Guardia Civil, las policías locales y los voluntarios de Protección Civil que participan en el operativo de evacuación, al tiempo que hizo un llamamiento a la ciudadanía para que siga las instrucciones de los servicios de emergencia.

"Es importante, en estos momentos, seguir las indicaciones de las autoridades, de todos los que tienen capacidad de tomar decisión", subrayó, al tiempo que pidió que la información sobre la evolución de la emergencia se siga exclusivamente a través de los canales oficiales del mando único.

Fernández Mañueco destacó también la coordinación alcanzada entre las administraciones tras la creación de un mando único para dirigir la respuesta a los incendios de Ávila y de la Comunidad de Madrid, que, aunque permanecen separados, comparten ya una estrategia conjunta de actuación.

Por último, insistió en la necesidad de actuar con prudencia mientras continúan las labores de extinción. "Creo que, en estos momentos, hay que actuar con responsabilidad, que tengamos todos esa responsabilidad en todos nuestros comportamientos", concluyó.

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