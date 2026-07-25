El devastador incendio de Burgohondo continúa: ya hay 30.000 desalojados y 8.000 confinados

El incendio que se originó en Burgohondo el pasado miércoles prosiguió durante la jornada de hoy su devastadora marcha por el Alto Tiétar, con el desalojo de otros once municipios, hasta alcanzar la evacuación preventiva de unas 30.000 personas junto a otras 8.000 que permanecían confinadas de más de una quincena de municipios, según las cifras del Ministerio del Interior.

Los municipios abulenses desalojados hasta el momento durante la jornada de hoy son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tietar, La Adrada, Piedralaves y Casavieja, además de Mijares, Gavilanes, Fresnedilla, La Higuera y Pedro Bernardo, cuya orden de evacuación se ha dado a última hora de este sábado. Estos municipios se unieron a los ya evacuados Burgohondo, Hoyo de Pinares y Villanueva de Ávila. Mientras, las localidades de Ávila en las que los vecinos seguieron sin poder abandonar sus casas son Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo.

Los vecinos de Mijares y Gavilanes deben abandonar la zona por la AV-P-705 y la CL-501 en dirección a Lanzahíta, mientras que los de Fresnedilla y La Higuera de las Dueñas deben hacerlo por la AV-915 hacia Sotillo de la Adrada, continuar por la CL-501 hasta La Adrada y seguir por la AV-930 hacia La Iglesuela del Tiétar.

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León informó, por su parte, de que evacuó desde el jueves a un total de 601 mayores de 12 residencias de la tercera edad que se vieron afectadas por el incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila. Diez de ellos necesitaron atención hospitalaria para garantizar la oxigenoterapia, como recoge Ical.

Incendio de Burgohondo. / ICAL

Las labores de extinción trataron de frenar el avance de las llamas por el valle abulense y así como evitar que las llamas se juntasen con los devastadores fuegos de la Comunidad de Madrid. Las actualizaciones ofrecidas por las autoridades indicaban durante la mañana que los frentes en Ávila habrían afectado a una superficie de entre las 13.000 y las 15.000 hectáreas.

Carreteras cortadas y mando único

El Gobierno constató que había hasta diez vías con restricciones en Ávila por los incendios. En concreto, se vieron cortadas la CL-501, AV-904, AV-902, AV-901, AV-562, AV-512, AV-504, AV-503 y AV-502, junto con la N-403 entre Madrid y Ávila, informa Ical.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que este fin de semana se abre "una ventana de oportunidad para luchar" contra los incendios que asolan la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, los cuales se gestionarán a partir de ahora como un único fuego.

Así lo manifestó durante su visita al Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, donde estuvo acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska; el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Francisco Javier Marcos, quien confirmó previamente que se crea "un mando unificado de la emergencia" y que no se trabajará en dos sectores (Ávila y Madrid), sino como "un sector único, tratando este incendio como uno solo". "Es la mejor forma de gestionar y ganar tiempo", subrayó.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su respaldo a la decisión adoptada por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de evacuar de forma preventiva varios municipios del Valle del Tiétar ante la evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) y apeló a la responsabilidad ciudadana para afrontar la emergencia.

"Quiero respaldar la decisión que se tomó esta mañana en el CECOPI, decidido por el delegado del Gobierno", afirmó Mañueco, quien consideró que la medida "ha anticipado una planificación de la evacuación más ordenada".

Mañueco. / ICAL

En Directo

Cuatro pueblos más, evacuados en Ávila Otros cuatro pueblos, que suman una población censada cercana a los 1.600 habitantes, tienen orden de evacuación en el Alto Tiétar, donde esta mañana ya pasaron por el mismo trance otros siete pueblos de la misma zona, con unos 12.000 habitantes censados. Se trata de las localidades de Mijares, Gavilanes, Fresnedilla e Higueras de las Dueñas, que se encuentran en esta zona del sureste de la provincia de Ávila, hasta donde han llegado las llamas tras superar la sierra que separa el Valle del Tiétar del Valle del Alberche, donde el viernes se originó este fuego en Burgohondo (Ávila). De esta manera, son ya más de 40.000 las personas que permanecen confinadas o evacuadas en un total de 14 pueblos, ya que a los 11 desalojados en el Alto Tiétar se suman otros cuatro de la zona del Alberche: Burgohondo, Villanueva de Ávila, El Hoyo de Pinares y, en El Tiemblo, la zona de La Atalaya.

Desalojan un campamento próximo al Monasterio de Yuste por un incendio en Cáceres Un incendio forestal en Cuacos de Yuste (Cáceres), de nivel 1 de peligrosidad, ha obligado este sábado a desalojar por precaución un campamento con 16 menores próximo al Monasterio de Yuste, a cuyos visitantes la Guardia Civil ha pedido que permanezcan temporalmente en el recinto para no entorpecer las labores de extinción del fuego. El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) ha decretado el nivel 1 de peligrosidad de este incendio por su posible afección a edificaciones aisladas. Un total de cinco medios aéreos, tres helicópteros y dos aviones anfibios, trabajan en la extinción del fuego de Cuacos de Yuste.

Actualización de los medios del Gobierno desplegados

Estabilizado el incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba) y regresa a fase de preemergencia El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado este sábado de la estabilización del incendio forestal sobre las 20,00 horas de la citada jornada de la emergencia en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, junto a la carretera N-432, que obligó a desalojos preventivos. Al hilo, se ha regresado a la fase de preemergencia, situación operativa 0. Según ha destacado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, en un audio remitido a los medios, la "evolución favorable" adelantada en la mañana de este sábado se ha culminado en la estabilización de los fuegos. "Tras el paso de las horas más críticas de calor, podemos advertir que todo ha evolucionado y ha seguido evolucionando favorablemente sin registrar reproducciones importantes", ha concretado, al tiempo de precisar que las primeras estimaciones de los técnicos cifran en 198 las hectáreas forestales afectadas.