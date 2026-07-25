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El devastador incendio de Burgohondo continúa: ya hay 30.000 desalojados y 8.000 confinados

El fuego sigue avanzando por el Valle del Tiétar y obliga a evacuar a 601 mayores de 12 residencias

Diez carreteras sufren restricciones y la superficie quemada podría alcanzar ya las 15.000 hectáreas

Desalojados.

Desalojados. / ICAL

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ICAL

El incendio que se originó en Burgohondo el pasado miércoles prosiguió durante la jornada de hoy su devastadora marcha por el Alto Tiétar, con el desalojo de otros once municipios, hasta alcanzar la evacuación preventiva de unas 30.000 personas junto a otras 8.000 que permanecían confinadas de más de una quincena de municipios, según las cifras del Ministerio del Interior. 

Los municipios abulenses desalojados hasta el momento durante la jornada de hoy son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tietar, La Adrada, Piedralaves y Casavieja, además de Mijares, Gavilanes, Fresnedilla, La Higuera y Pedro Bernardo, cuya orden de evacuación se ha dado a última hora de este sábado. Estos municipios se unieron a los ya evacuados Burgohondo, Hoyo de Pinares y Villanueva de Ávila. Mientras, las localidades de Ávila en las que los vecinos seguieron sin poder abandonar sus casas son Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo.

Los vecinos de Mijares y Gavilanes deben abandonar la zona por la AV-P-705 y la CL-501 en dirección a Lanzahíta, mientras que los de Fresnedilla y La Higuera de las Dueñas deben hacerlo por la AV-915 hacia Sotillo de la Adrada, continuar por la CL-501 hasta La Adrada y seguir por la AV-930 hacia La Iglesuela del Tiétar. 

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León informó, por su parte, de que evacuó desde el jueves a un total de 601 mayores de 12 residencias de la tercera edad que se vieron afectadas por el incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila. Diez de ellos necesitaron atención hospitalaria para garantizar la oxigenoterapia, como recoge Ical.

Incendio de Burgohondo.

Incendio de Burgohondo. / ICAL

Las labores de extinción trataron de frenar el avance de las llamas por el valle abulense y así como evitar que las llamas se juntasen con los devastadores fuegos de la Comunidad de Madrid. Las actualizaciones ofrecidas por las autoridades indicaban durante la mañana que los frentes en Ávila habrían afectado a una superficie de entre las 13.000 y las 15.000 hectáreas. 

Carreteras cortadas y mando único

El Gobierno constató que había hasta diez vías con restricciones en Ávila por los incendios. En concreto, se vieron cortadas la CL-501, AV-904, AV-902, AV-901, AV-562, AV-512, AV-504, AV-503 y AV-502, junto con la N-403 entre Madrid y Ávila, informa Ical.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que este fin de semana se abre "una ventana de oportunidad para luchar" contra los incendios que asolan la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, los cuales se gestionarán a partir de ahora como un único fuego.

Así lo manifestó durante su visita al Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, donde estuvo acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska; el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Francisco Javier Marcos, quien confirmó previamente que se crea "un mando unificado de la emergencia" y que no se trabajará en dos sectores (Ávila y Madrid), sino como "un sector único, tratando este incendio como uno solo". "Es la mejor forma de gestionar y ganar tiempo", subrayó.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su respaldo a la decisión adoptada por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de evacuar de forma preventiva varios municipios del Valle del Tiétar ante la evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) y apeló a la responsabilidad ciudadana para afrontar la emergencia.

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"Quiero respaldar la decisión que se tomó esta mañana en el CECOPI, decidido por el delegado del Gobierno", afirmó Mañueco, quien consideró que la medida "ha anticipado una planificación de la evacuación más ordenada".

Mañueco.

Mañueco. / ICAL

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