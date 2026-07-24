Esta ermita es un rincón lleno de historia: Un tesoro del patrimonio romano en Castilla y León
Ubicada en Santiuste de Pedraza, esta ermita de origen románico es uno de los tesoros patrimoniales más desconocidos de la provincia
En el término municipal de Santiuste de Pedraza, en la provincia de Segovia, se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de las Vegas, un templo que destaca por su valor histórico y arquitectónico. Rodeada de un entorno natural de gran tranquilidad, esta construcción es uno de los rincones menos conocidos de la provincia para quienes buscan descubrir el patrimonio rural de Castilla y León.
Levantada sobre un antiguo monasterio medieval, la ermita conserva elementos del románico, aunque ha experimentado distintas reformas a lo largo de los siglos. Su sobria arquitectura y el entorno en el que se ubica la convierten en un lugar muy apreciado tanto por los amantes de la historia como por quienes buscan disfrutar de una visita alejada de los circuitos turísticos más concurridos.
Un lugar para combinar patrimonio y naturaleza
La visita a la Ermita de Nuestra Señora de las Vegas puede completarse con un recorrido por Santiuste de Pedraza y otros pueblos de la comarca, donde abundan los paisajes serranos, las rutas de senderismo y la arquitectura tradicional. Todo ello convierte a este enclave en una opción perfecta para una escapada de un día en la provincia de Segovia.
- La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora
- Cuatro fallecidos de una familia y una niña herida muy grave en un accidente en la A-67, en Herrera de Pisuerga
- Nombramientos clave en la Junta: estos son los nuevos viceconsejeros y el gerente del Sacyl, sus rostros y biografías
- Casas y coches viejos: el patrimonio de los procuradores por Zamora en las Cortes de Castilla y León
- Una poza que parece el Caribe, una senda para recorrer en familia y una torre medieval con una historia de leyenda en pleno corazón de León
- Así son los trenes playeros de Renfe en Castilla y León
- Marisa Calvo, de Vox, única zamorana presidenta de comisión en las Cortes
- El oasis natural de Castilla y León donde el río se convierte en una enorme piscina