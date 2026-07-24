Esta ermita es un rincón lleno de historia: Un tesoro del patrimonio romano en Castilla y León

En el término municipal de Santiuste de Pedraza, en la provincia de Segovia, se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de las Vegas, un templo que destaca por su valor histórico y arquitectónico. Rodeada de un entorno natural de gran tranquilidad, esta construcción es uno de los rincones menos conocidos de la provincia para quienes buscan descubrir el patrimonio rural de Castilla y León.

Levantada sobre un antiguo monasterio medieval, la ermita conserva elementos del románico, aunque ha experimentado distintas reformas a lo largo de los siglos. Su sobria arquitectura y el entorno en el que se ubica la convierten en un lugar muy apreciado tanto por los amantes de la historia como por quienes buscan disfrutar de una visita alejada de los circuitos turísticos más concurridos.

Un lugar para combinar patrimonio y naturaleza

La visita a la Ermita de Nuestra Señora de las Vegas puede completarse con un recorrido por Santiuste de Pedraza y otros pueblos de la comarca, donde abundan los paisajes serranos, las rutas de senderismo y la arquitectura tradicional. Todo ello convierte a este enclave en una opción perfecta para una escapada de un día en la provincia de Segovia.