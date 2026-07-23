Tiempo
Zamora, al horno: el termómetro aprieta y el sol no dará tregua
En resumen: jueves de terraza a la sombra, persianas bajadas y botella de agua siempre cerca
Zamora vivirá este jueves una jornada de pleno verano, con cielos despejados, calor creciente y una humedad que caerá en picado durante las horas centrales del día.
El sol dominará desde primera hora y acompañará a los zamoranos durante toda la jornada. Las temperaturas subirán rápidamente a partir del mediodía y el momento más sofocante llegará entre las 16.00 y las 20.00 horas, cuando la sensación térmica alcanzará sus valores más altos.
A esa hora, buscar una sombra dejará de ser una recomendación para convertirse casi en una necesidad. El ambiente será especialmente seco, con niveles de humedad muy bajos, por lo que conviene tener a mano agua, gorra y protección solar.
El viento del oeste y suroeste aportará algo de alivio, aunque sin grandes milagros. Soplará de forma débil o moderada y podrá dejar rachas próximas a los 20 kilómetros por hora durante la tarde.
Con la llegada de la noche, el termómetro comenzará a dar un respiro y la humedad volverá a subir. Los cielos seguirán completamente despejados durante la madrugada del viernes, sin lluvia ni cambios importantes a la vista.
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