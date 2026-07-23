Una villa ducal en la que puedes rememorar la historia de Castilla y León: Cultura, gastronomía y arquitectura
Palacios, conventos, calles empedradas y una de las plazas porticadas más grandes de España
Situada en la provincia de Burgos, Lerma es uno de los pueblos con mayor riqueza patrimonial de Castilla y León. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, esta villa conserva el esplendor que alcanzó en el siglo XVII gracias al impulso del duque de Lerma, valido del rey Felipe III, y hoy es un destino ideal para quienes buscan combinar historia, arquitectura y buena gastronomía.
El recorrido por la localidad comienza en su Plaza Mayor, una de las más amplias de España, rodeada de edificios porticados que mantienen el encanto de otra época. Desde allí es posible descubrir algunos de sus principales monumentos, como el Palacio Ducal, convertido en Parador de Turismo, además de sus conventos e iglesias, que forman parte del legado monumental de la villa.
Historia, patrimonio y buena mesa
Pasear por las calles de Lerma permite viajar varios siglos atrás gracias a su casco histórico, repleto de edificios de piedra, miradores y rincones con gran valor patrimonial. A ello se suma una reconocida oferta gastronómica, donde destacan el lechazo asado, la morcilla de Burgos y otros productos tradicionales de la comarca.
Por su ubicación, a poco más de media hora de la capital burgalesa, Lerma se ha consolidado como una de las escapadas más recomendables para descubrir el patrimonio de Castilla y León, combinando cultura, tranquilidad y una de las mejores gastronomías del norte de España.
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