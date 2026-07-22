La preciosa casa de cristal que puedes visitar en Salamanca: una mansión de cuento

A menos de una hora en coche desde Zamora, se encuentra el Museo Casa Lis de Art Déco y Art Nouveau. Una preciosa cajita de muñecas de cristal situada en la calle Gibraltar 14 de Salamanca capital que alberga un Museo Art Nouveau y Art Déco. En él, los visitantes pueden hacer un recorrido temporal por las artes decorativas desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la II Guerra Mundial.

"Este periodo de poco más de sesenta años es sin duda uno de los más fecundos de las artes aplicadas. El grueso de las obras que se pueden ver en el museo son objetos utilitarios concebidos bajo unos cuidados criterios estéticos. Esta dualidad, que los hace muy interesantes como documento de una época y de una manera de vivir, hace que muchos de ellos no hayan llegado hasta nuestros días ya que su uso ha hecho que no hayan perdurado en el tiempo", explican desde el Museo.

Sus coloridas vidrieras, sus colecciones y su preciosa cafetería hacen de ella un destino inmejorable para una escapada sin recorrer muchos kilómetros.

Casa Lis de Salamanca. / Museo Casa Lis

Juegos, muebles y muñecas

A través de sus diecinueve colecciones el recorrido por sus salas muestra al visitante la producción de los talleres europeos de artes decorativas de los periodos Nouveau y Déco. Joyas de Masriera o Faberge, vidrios iridiscentes de los talleres Loetz, Kralik, Pallme König o de la escuela de Nancy con piezas de Émile Gallé, los Hermanos Daum o Paul Nicolas. Muebles de Homar, Majorelle, Busquets. Porcelanas de Rosenthal, Royal Copenhagen, Mariano Benlliure, Gustave Guetant o Zuloaga. Los fondos que atesora la Casa Lis muestran la trayectoria de autores tan importantes como Émile Gallé con sus vidrios de capas superpuestas y sus exquisitos muebles o la evolución de Rene Lalique que partiendo de la joyería Art Nouveau orienta su creatividad al diseño del vidrio en las décadas posteriores.

Casa Lis. / Museo Casa Lis

Como explican desde el Museo, destaca la colección de muñecas de porcelana francesas del s. XIX, que ha sido definida por los expertos como la mejor colección expuesta al público a nivel mundial, o la muestra de criselefantinas de Demetre Chiparus o Ferdinand Preiss, pequeñas esculturas que combinan el metal para las vestimentas y el marfil para las partes desnudas del cuerpo como la cara o las manos y que se han convertido en icono del Art Déco.

Patio central de la Casa Lis. / Museo Casa Lis

Exposición actual: Menchu Gal

En la actualidad, el Museo Casa Lis acoge el universo de bodegones, retratos, interiores y paisajes de la pintora Menchu Gal, la primera mujer Premio Nacional de Pintura. La muestra retrospectiva, con más de una treintena de obras de esta pintora y pionera pertenecientes a la Fundación Menchu Gal, podrán visitarse hasta finales de octubre.

En palabras de la comisaria de la muestra, Marisa Oropesa, la autora, “pionera en el panorama artístico español”, crea “su propio universo” y no se enmarca en ningún estilo pictórico, aunque, “siempre ávida de conocimiento, conoció todos los ‘ismos’ de la centuria pasada”.

Las obras de Menchu Gal que pueden disfrutarse este verano en el Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis de Salamanca se conservan en el Museo Reina Sofía, la colección del Banco de España en Madrid, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el MACBA, la Fundación Telefónica y la colección privada de Carmen Thyssen-Bornemisza, entre otras. Más de un siglo después de su nacimiento, esta muestra en la Casa Lis reivindica el “lugar definitivo” que Menchu Gal ocupa en las páginas del arte.

“Como descubrirá el visitante de esta muestra, la artista destaca en todas sus obras por las gamas del colorido empleado, si bien en el caso de los retratos, además, puede apreciarse que va más allá de la simple representación del personaje a través de colores y trata de captar la esencia y alma del retratado, en su mayoría mujeres representadas con fuerza y elegancia, abstraídas de un ambiente que no tiene importancia respecto al personaje protagonista”, reflexiona la comisaria.

Exposición de Menchu Gal en el Museo Casa Lis. / Agencia ICAL

Horarios del Museo Casa Lis del verano

El Museo Art Nouveau y Art Déco tiene previsto un horario especial para determinados días festivos y de verano. Desde el 1 de junio, el horario de lunes a domingo es desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas de la tarde. El horario de acceso gratuito será todos los jueves desde las 10 hasta las 13 horas.

¿Cuánto cuesta la entrada del Museo Casa Lis? Tarifas

Adultos : 7,00 €

: Estudiantes: 3,00 €

3,00 € Jubilados: 3,00 €

3,00 € Desempleados: 1,00 €

1,00 € Niños (menores de 14 años): Entrada libre.

Entrada libre. Grupos (mínimo 10 personas): 3,00 € por persona.

3,00 € por persona. Residentes de Navasfrías (Salamanca): Entrada libre.

Jueves: entrada gratuita para todo el público desde las 10 hasta las 13 horas.

Es necesario acreditar cualquier condición correspondiente a tarifas reducidas y descuentos en el momento de adquirir las entradas. Las entradas no pueden adquirirse online.

Normativa del Museo