Un espectacular paisaje que tienes que visitar, un monumento de la naturaleza en Castilla y León
Destaca por sus aguas cristalinas, su singular origen kárstico y el valor ecológico del entorno que lo rodea.
El Monumento Natural de la Fuentona, situado en el término municipal de Muriel de la Fuente (Soria), es uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia. Este enclave marca el nacimiento del río Abión, que brota desde una profunda surgencia de origen kárstico rodeada de un paisaje de gran belleza.
La transparencia de sus aguas y el intenso color azul del manantial convierten a la Fuentona en un lugar de especial interés para quienes buscan disfrutar de la naturaleza. Además, el espacio alberga una rica biodiversidad, con especies adaptadas a los ecosistemas fluviales y a los bosques que rodean el cauce.
Un espacio protegido de gran valor
Declarado Monumento Natural, este paraje forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Su conservación permite preservar un entorno de gran importancia geológica, paisajística y ambiental, además de ofrecer un destino ideal para recorrer a pie y conocer uno de los rincones naturales más singulares de la provincia de Soria.
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