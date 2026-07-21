Tiempo
Castilla y León en alerta por calor: cinco provincias alcanzarán los 37ºC este miércoles
Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid estarán este miércoles en aviso de peligro bajo por altas temperaturas entre las 13.00 y las 20.59 horas
El calor volverá a marcar la jornada de este miércoles, 22 de julio de 2026, en Castilla y León. Cinco provincias de la comunidad -Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid- permanecerán bajo aviso meteorológico por temperaturas máximas elevadas, con valores que podrán alcanzar los 37ºC.
Todos los avisos presentan un nivel de peligro bajo y una probabilidad de cumplimiento de entre el 40% y el 7 %. Estarán activos desde las 13.00 hasta las 20.59 horas, coincidiendo con el periodo de mayor insolación y calentamiento.
La temperatura más alta se espera en la Meseta de Soria, donde los termómetros podrían llegar a los 37ºC. En la Ibérica y el Sistema Central de esta provincia se prevén máximas de 34ºC.
En Ávila se alcanzarán hasta 36ºC tanto en la Meseta como en el sur provincial, principalmente en las zonas situadas al sur y al este. En el Sistema Central abulense la máxima prevista será de 35ºC.
La provincia de Burgos registrará temperaturas de hasta 36ºC en la Meseta, especialmente en áreas del sur y del este, mientras que en la Ibérica burgalesa se esperan 34ºC.
En Segovia, la Meseta podrá llegar a los 36ºC, también con mayor incidencia en el sur y el este, mientras que el Sistema Central se quedará en torno a los 34ºC. En Valladolid, la Meseta alcanzará igualmente los 36ºC.
Ante este episodio, se recomienda limitar la actividad física durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y evitar la exposición prolongada al sol. También conviene extremar la atención sobre niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.
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