Tiempo
Zamora se libra, de momento, de la alerta amarilla por calor extremo en Castilla y León
Burgos, Segovia y Soria estarán este martes en aviso amarillo por altas temperaturas
A.B.G.
El verano no afloja. Este martes 21 de julio, varias zonas de Castilla y León volverán a pasar una tarde de persianas bajadas, botellas de agua a mano y paseos reducidos a la mínima expresión. La Aemet ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en Burgos, Segovia y Soria.
La franja más complicada llegará entre las 13.00 y las 20.59 horas, cuando los termómetros alcanzarán sus valores más altos. La Meseta de Soria se llevará la peor parte, con máximas previstas de hasta 36 grados.
También apretará con fuerza el calor en el Sistema Central de Segovia y en el Sistema Central de Soria, donde se esperan 35 grados. En la Ibérica de Burgos y en la Ibérica de Soria, las máximas rondarán los 34 grados.
La probabilidad de que se cumplan estas previsiones se sitúa entre el 40 % y el 70 %, por lo que la recomendación vuelve a ser clara: evitar las horas centrales del día, buscar sombra y no confiarse aunque el cielo parezca tranquilo.
Zamora no figura entre las provincias incluidas en los avisos de esta jornada. Aun así, el ambiente será plenamente veraniego y el calor seguirá marcando el ritmo del día en buena parte de la comunidad.
Este martes, más que nunca, el mejor plan será sencillo: agua fría, sombra y paciencia hasta que caiga el sol.
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