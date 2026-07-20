El balcón medieval desde el que contemplar un rincón histórico de Castilla y León

La Torre de la Martina, en Ayllón, en Segovia, es uno de los monumentos más representativos del legado medieval de la localidad. Se trata de una torre albarrana de planta pentagonal, construida en el siglo XIV, que formó parte del sistema defensivo de la villa y que aún conserva su imponente presencia sobre el casco histórico.

Un mirador privilegiado sobre la villa

Además de su valor histórico y arquitectónico, la Torre de la Martina destaca por su ubicación estratégica. Desde este enclave se divisa gran parte de Ayllón, permitiendo contemplar el entramado de calles y edificios que han convertido a la localidad en uno de los conjuntos históricos más destacados de la provincia de Segovia. Su visita es una oportunidad para conocer de cerca el pasado defensivo de la villa y disfrutar de una de sus mejores perspectivas.