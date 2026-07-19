Los zamoranos que salgan a terrazas, plazas o establecimientos hosteleros para seguir el España-Argentina tendrán que prepararse para una noche especialmente calurosa. La final del Mundial comenzará a las 21.00 horas, en horario peninsular español y, según la predicción horaria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Zamora, el inicio del partido coincidirá con una temperatura de alrededor de 32 grados. El cielo permanecerá prácticamente despejado y no se esperan precipitaciones, por lo que el calor será el principal condicionante para quienes decidan ver el encuentro al aire libre.

A medida que avance la final, los termómetros descenderán de forma gradual. Hacia las 22.00 horas, la temperatura se situará cerca de los 30 grados, mientras que alrededor de las 23.00 horas bajará hasta aproximadamente 28 grados. En caso de prórroga y penaltis, la madrugada comenzará todavía con valores cercanos a los 26 grados.

La humedad relativa será baja durante el comienzo del encuentro, en torno al 18% a las 21.00 horas, aunque aumentará progresivamente durante la noche.

Ola de calor en Zamora: la final del Mundial se verá bajo 32 grados / AEMET

La AEMET mantiene, además, un aviso especial por ola de calor. Por este motivo, se recomienda evitar exposiciones prolongadas al sol durante las horas previas, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a niños, personas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.

Quienes tengan previsto desplazarse a una pantalla pública, una terraza o cualquier concentración al aire libre deberían llevar agua, ropa ligera y protección solar. Aunque el partido arrancará cuando el sol ya esté perdiendo fuerza, Zamora llegará al pitido inicial después de una tarde en la que los termómetros habrán alcanzado aproximadamente los 35 grados.