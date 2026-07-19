Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los abuelos, el apoyo fundamental para la conciliación en veranoDe recurso a producto turístico: el potencial del cielo zamorano abre un nuevo nicho de negocioConversación abierta para el Casco Histórico¿Qué harían los zamoranos si España gana el Mundial?Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria
instagramlinkedin

Tiempo

Ola de calor en Zamora: la final del Mundial se verá bajo 32 grados

La final del Mundial comenzará este domingo a las 21.00 horas, coincidiendo con una tarde marcada por el aviso especial por ola de calor

Temperatura en zamora durante la final de la copa del mundo entre España y Argentina

Temperatura en zamora durante la final de la copa del mundo entre España y Argentina / Pexels

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A.B.G.

Los zamoranos que salgan a terrazas, plazas o establecimientos hosteleros para seguir el España-Argentina tendrán que prepararse para una noche especialmente calurosa. La final del Mundial comenzará a las 21.00 horas, en horario peninsular español y, según la predicción horaria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Zamora, el inicio del partido coincidirá con una temperatura de alrededor de 32 grados. El cielo permanecerá prácticamente despejado y no se esperan precipitaciones, por lo que el calor será el principal condicionante para quienes decidan ver el encuentro al aire libre.

A medida que avance la final, los termómetros descenderán de forma gradual. Hacia las 22.00 horas, la temperatura se situará cerca de los 30 grados, mientras que alrededor de las 23.00 horas bajará hasta aproximadamente 28 grados. En caso de prórroga y penaltis, la madrugada comenzará todavía con valores cercanos a los 26 grados.

La humedad relativa será baja durante el comienzo del encuentro, en torno al 18% a las 21.00 horas, aunque aumentará progresivamente durante la noche.

Ola de calor en Zamora: la final del Mundial se verá bajo 32 grados

Ola de calor en Zamora: la final del Mundial se verá bajo 32 grados / AEMET

La AEMET mantiene, además, un aviso especial por ola de calor. Por este motivo, se recomienda evitar exposiciones prolongadas al sol durante las horas previas, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a niños, personas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.

Noticias relacionadas y más

Quienes tengan previsto desplazarse a una pantalla pública, una terraza o cualquier concentración al aire libre deberían llevar agua, ropa ligera y protección solar. Aunque el partido arrancará cuando el sol ya esté perdiendo fuerza, Zamora llegará al pitido inicial después de una tarde en la que los termómetros habrán alcanzado aproximadamente los 35 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora
  2. Cuatro fallecidos de una familia y una niña herida muy grave en un accidente en la A-67, en Herrera de Pisuerga
  3. Nombramientos clave en la Junta: estos son los nuevos viceconsejeros y el gerente del Sacyl, sus rostros y biografías
  4. Casas y coches viejos: el patrimonio de los procuradores por Zamora en las Cortes de Castilla y León
  5. Una poza que parece el Caribe, una senda para recorrer en familia y una torre medieval con una historia de leyenda en pleno corazón de León
  6. Así son los trenes playeros de Renfe en Castilla y León
  7. Marisa Calvo, de Vox, única zamorana presidenta de comisión en las Cortes
  8. El oasis natural de Castilla y León donde el río se convierte en una enorme piscina

Ola de calor en Zamora: la final del Mundial se verá bajo 32 grados

La historia de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León conserva su legado aquí

La historia de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León conserva su legado aquí

El joven vallisoletano De Larrea deslumbra en la Liga de Verano de la NBA con los Dallas Mavericks

El joven vallisoletano De Larrea deslumbra en la Liga de Verano de la NBA con los Dallas Mavericks

Este rincón de Castilla y León sorprende por su riqueza: Arte, historia y cultura

Zamora encara cuatro días críticos por calor extremo y alto riesgo de incendios

Zamora encara cuatro días críticos por calor extremo y alto riesgo de incendios

El consejero de Sanidad de Castilla y León anuncia un nuevo plan frente a listas de espera, lastradas por la huelga médica

El consejero de Sanidad de Castilla y León anuncia un nuevo plan frente a listas de espera, lastradas por la huelga médica

El presidente de Castilla y León defiende una gobernanza al servicio de las personas y sustentada en "valores firmes, en la moderación, la experiencia y la eficacia"

El presidente de Castilla y León defiende una gobernanza al servicio de las personas y sustentada en "valores firmes, en la moderación, la experiencia y la eficacia"

Esta joya cisterciense de Castilla y León es el monasterio más grande de Europa

Tracking Pixel Contents