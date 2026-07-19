La historia de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León conserva su legado aquí
La antigua Ferrería de San Blas, construida en 1847 por la Sociedad Palentino-Leonesa de Minas, alberga este gran museo
El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León está ubicado en la antigua localidad minera de Sabero, un municipio estrechamente ligado al desarrollo de la actividad extractiva y siderúrgica. El museo tiene su sede en la Ferrería de San Blas, un edificio histórico que constituye uno de los principales ejemplos del patrimonio industrial de la comunidad y que conserva el vínculo con el pasado minero de la zona.
Patrimonio industrial
La Ferrería de San Blas fue construida en 1847 por la Sociedad Palentino-Leonesa de Minas, empresa responsable de impulsar este proyecto industrial en Sabero. En la actualidad, el inmueble alberga el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, un espacio que mantiene viva la memoria de la actividad minera e industrial desarrollada en este enclave. La ubicación del museo en este edificio histórico permite poner en valor un elemento representativo del patrimonio industrial de Castilla y León y su estrecha relación con la historia de la minería y la siderurgia.
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