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Zamora encara cuatro días críticos por calor extremo y alto riesgo de incendios

La AEMET confirma la alerta por calor extremo en Castilla y León, con temperaturas máximas de 38 grados y humedades del 5%

Trabajadores del operativo de la Junta apagan un incendio este verano en Sayago.

Trabajadores del operativo de la Junta apagan un incendio este verano en Sayago. / Cedida

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A.B.G. | Isabel Rodríguez

Zamora

Un día antes de los temibles 19, 20, 21 y 22 de julio, fechas en las que la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a declarar la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, la AEMET ha corroborado los datos que se compartieron desde la Junta: "Temperaturas muy elevadas, una fuerte sequedad ambiental y episodios de viento".

La situación estará condicionada por la presencia de una dana al noroeste de la Península Ibérica, una dorsal anticiclónica y la llegada de una masa de aire continental sahariano. Esta combinación podría dejar en Castilla y León temperaturas de hasta 39 grados, humedades extremadamente bajas y rachas de viento que, en algunos puntos, podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En Zamora capital, la previsión confirma un progresivo endurecimiento del calor. El domingo 19 y el lunes 20 se esperan máximas de 35 grados, que ascenderán hasta los 36 el martes y alcanzarán los 38 grados el miércoles 22.

Las temperaturas mínimas apenas ofrecerán alivio, ya que se mantendrán entre los 17 y los 18 grados. A ello se suma una probabilidad de precipitación del 0 % durante todo el periodo y unos valores de humedad relativa que podrían caer hasta el 5 % el martes y situarse en torno al 10 % durante las jornadas siguientes.

El viento será otro de los factores que habrá que vigilar. Aunque en la capital se prevén velocidades moderadas, con registros de entre 10 y 20 kilómetros por hora durante los primeros días, la alerta autonómica advierte de rachas mucho más intensas en determinadas zonas de la comunidad. La combinación de vegetación seca, calor, baja humedad y viento incrementa notablemente la posibilidad de que cualquier conato evolucione con rapidez.

La radiación solar también se mantendrá en niveles muy altos. El índice ultravioleta alcanzará valores de 8 y 9, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada durante las horas centrales del día, utilizar protección solar y mantener una hidratación frecuente.

La Junta llama a extremar las precauciones durante estas cuatro jornadas críticas y a evitar cualquier actividad que pueda originar chispas o fuego en el medio natural. En Zamora, el miércoles aparece como el día más delicado: cielos despejados, 38 grados de máxima, humedad mínima del 10 % y un terreno sometido a varios días consecutivos de calor y sequedad.

¿Cuándo comienza el "peligro" de incendios? Cuarta ola de calor

Como adelantábamos ayer advirtiendo que Zamora volverá a ser un horno, el aumento de las temperaturas será gradual y será notable sobre todo a partir del domingo 19 de julio, cuando se prevé que alcancen los 36-38 grados centígrados, aunque en algunos puntos del sur de Castilla y León podrían llegar a los 39. Esta situación se extenderá al menos hasta el miércoles 22 de julio, y que recogerá previsiblemente avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por otra ola de calor, que sería la cuarta del verano.

Humedad extremadamente baja y rachas de viento

A estas altas temperaturas hay que sumar las humedades relativas “extremadamente bajas", tanto las mínimas, que pueden bajar de forma generalizada a valores entre el cinco y el diez por ciento, como las máximas nocturnas, que en las provincias del sur de Castilla y León podrán no subir durante la madrugada del 25-30 por ciento.

Para completar este escenario, el Índice de Peligro de incendios forestales de Aemet se situará en “niveles extremos o muy altos” en la Comunidad durante esos días. Aunque en principio las tormentas “no serán generalizadas”. Se esperan también rachas de viento máximas muy destacables en el sudeste de Castilla y León, donde se puede llegar a los 40-50 kilómetros por hora en amplias zonas.

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De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia Aemet como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio implicará un incremento “significativo” de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro. Por todo ello, Castilla y León no baja la guardia ante el mayor riesgo de incendios forestales.

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