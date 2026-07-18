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Este rincón de Castilla y León sorprende por su riqueza: Arte, historia y cultura

La localidad palentina conserva un valioso legado de techumbres de estilo mudéjar

Cisneros, Mudejar

Cisneros, Mudejar / @turismopalencia

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Benito Revilla

Cisneros, en la provincia de Palencia, es uno de los destinos donde el patrimonio histórico cobra un protagonismo especial gracias a sus artesonados mudéjares, considerados una de las expresiones más destacadas de este estilo artístico en Castilla y León. Estas elaboradas techumbres de madera, que combinan funcionalidad y decoración, reflejan la maestría de los artesanos y el legado cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Cisneros Mudejar

Cisneros Mudejar / @turismopalencia

Un recorrido por el arte mudéjar

La artesanía mudéjar de Cisneros destacan por la riqueza de sus formas geométricas y el cuidado trabajo de la madera, convirtiéndose en uno de los principales reclamos patrimoniales de la localidad. Su conservación permite descubrir una parte esencial de la historia artística de la comarca y comprender la influencia del arte mudéjar en la arquitectura religiosa de la época.

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La visita a Cisneros ofrece la oportunidad de disfrutar de un municipio que combina historia, cultura y tradición, convirtiéndose en una propuesta ideal para quienes desean descubrir algunos de los tesoros patrimoniales más singulares de la provincia de Palencia.

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