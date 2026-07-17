El presidente de Castilla y León defiende una gobernanza al servicio de las personas y sustentada en "valores firmes, en la moderación, la experiencia y la eficacia"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió este viernes en Aranda de Duero (Burgos) una gobernanza al servicio de las personas, y que se sustente en valores firmes, pero tambié

n en la moderación, la experiencia y la eficacia. Así lo indicó durante la conferencia "Experiencia y praxis de Gobierno", con la que clausuró la XIV edición del ‘Curso Prensa y Poder. Claves para el futuro inmediato de España y el mundo rural’.

En su intervención, el presidente autonómico lamentó que hoy en día exista un “desprestigio social” de la política, y pidió llevar a cabo una “reflexión” acerca de los motivos que han llevado a esta situación. “Algo va mal cuando muchos españoles ven en los políticos no una solución a sus problemas, sino un problema que agrava sus soluciones”, indicó el presidente del Ejecutivo regional.

Poder en beneficio propio

Pidió por ello, reflexionar de forma “profunda” acerca de los motivos que han llevado a esta situación, y consideró que aquellas actitudes que buscan “utilizar el poder en beneficio propio” podrían tener algo que ver. Recordó así que el “nepotismo fomenta la corrupción y la desigualdad”.

En su discurso, Alfonso Fernández Mañueco defendió que existe otro modo de hacer política y de gobernar, basado en los “valores firmes, en la moderación, la experiencia y la eficacia”, asentada en el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la defensa del interés general.

En este punto, aprovechó para reflexionar y recordar su propia experiencia al frente de la Junta de Castilla y León y reivindicó la “noble tarea” que realizan aquellos políticos que están “entregados” a servir a sus ciudadanos. Puso en valor así la labor de los miles de responsables públicos que trabajan cada día al servicio de los ciudadanos y defendió la importancia de una política alejada del enfrentamiento, la improvisación y el interés particular, orientada a ofrecer soluciones y generar estabilidad.

Hay que apostar por la política de personas decentes, que creen en lo que hacen y ofrecen convicción y seriedad, una política que no se impone, que intenta dialogar y escuchar, capaz de escuchar sin insultar Alfonso Fernández Mañueco

“Hay que apostar por la política de personas decentes, que creen en lo que hacen y ofrecen convicción y seriedad, una política que no se impone, que intenta dialogar y escuchar, capaz de escuchar sin insultar”, afirmó Mañueco, que añadió que el insulto es el “último recurso de los mediocres”.

Los medios sean libres

Defendió así una política “donde los medios sean libres, que una y no divida”, y que además busque “ampliar horizontes” y no se deje llevar por las provocaciones. En definitiva, aseguró que una “mejor política es necesaria para que haya un mejor gobierno”. Como ejemplo de buena acción de gobierno, el presidente repasó algunas de las principales actuaciones que impulsa el Ejecutivo autonómico.

Entre ellas, destacó el apoyo al medio rural mediante el fortalecimiento de su actividad económica, ofreciendo suelo industrial de calidad, a precio asequible y suministrado con energías limpias; el impulso de la conectividad y el transporte, con medidas como la tarjeta Buscyl; las medidas dirigidas a los trabajadores autónomos; una política de vivienda seria y eficaz; y la reivindicación de infraestructuras estratégicas para la comunidad.

Hizo alusión también a la provincia de Burgos, y en especial a Aranda de Duero. Recordó así las cerca de 40 viviendas para alquiler joven que la Junta está construyendo en esta localidad, así como la construcción del nuevo Hospital de Aranda, cuya finalización está prevista para el próximo año. Tampoco quiso olvidarse de la Autovía del Duero y del Tren Directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos, dos actuaciones que aseguró que son “prioritarias” para la provincia.

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco reafirmó la apuesta de la Junta por convertir a Castilla y León en uno de los “principales referentes nacionales” en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), impulsando proyectos que faciliten su aplicación en diferentes ámbitos. Para ello, destacó el papel de los centros tecnológicos, las universidades, las empresas y los clústeres de la comunidad.

En materia de servicios públicos, el presidente reiteró el compromiso del Gobierno autonómico de seguir consolidando la sanidad de Castilla y León entre las mejores de España mediante el desarrollo del Plan de Infraestructuras Sanitarias y Equipamiento Tecnológico.

Por último, el presidente de la Junta trasladó su felicitación a los galardonados con los Premios Honor Prensa y Poder 2026. Finalmente, solo pudo asistir el director de La Razón, Francisco Marhuenda. La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría también iba a ser reconocida en esta edición, pero no pudo asistir por problemas familiares. Tal y como indicaron desde la organización del evento, se le otorgará el premio el próximo 17 de octubre.