Esta joya cisterciense de Castilla y León es el monasterio más grande de Europa

Santa María de Huerta, en el sur de Soria, alberga uno de los conjuntos monásticos más destacados de Castilla y León. Su monasterio cisterciense, de gran valor histórico y artístico, atrae cada año a visitantes interesados en descubrir un enclave donde el patrimonio monumental y el entorno natural se combinan para ofrecer una experiencia única.

Una puerta de entrada al sur soriano

La visita a Santa María de Huerta puede completarse con un recorrido por otros municipios cercanos que destacan por su riqueza patrimonial y paisajística, como Medinaceli, Chaorna o Somaén. Esta combinación de historia, arquitectura y naturaleza convierte al sur de Soria en una propuesta ideal para una escapada cultural, en la que cada localidad ofrece un atractivo diferente.

Gracias a su legado histórico y a su privilegiado entorno, Santa María de Huerta se consolida como uno de los grandes referentes turísticos de la provincia y como un excelente punto de partida para descubrir algunos de los rincones con más encanto del sur soriano.