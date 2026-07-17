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Esta joya cisterciense de Castilla y León es el monasterio más grande de Europa

Uno de los monasterios medievales mejor conservados de España, uno de los grandes referentes del patrimonio medieval.

Santa María de Huerta

Santa María de Huerta / @Soriaestademoda

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Alejandro García Benito

Santa María de Huerta, en el sur de Soria, alberga uno de los conjuntos monásticos más destacados de Castilla y León. Su monasterio cisterciense, de gran valor histórico y artístico, atrae cada año a visitantes interesados en descubrir un enclave donde el patrimonio monumental y el entorno natural se combinan para ofrecer una experiencia única.

Una puerta de entrada al sur soriano

La visita a Santa María de Huerta puede completarse con un recorrido por otros municipios cercanos que destacan por su riqueza patrimonial y paisajística, como Medinaceli, Chaorna o Somaén. Esta combinación de historia, arquitectura y naturaleza convierte al sur de Soria en una propuesta ideal para una escapada cultural, en la que cada localidad ofrece un atractivo diferente.

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Gracias a su legado histórico y a su privilegiado entorno, Santa María de Huerta se consolida como uno de los grandes referentes turísticos de la provincia y como un excelente punto de partida para descubrir algunos de los rincones con más encanto del sur soriano.

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