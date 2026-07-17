El consejero de Sanidad de Castilla y León anuncia un nuevo plan frente a listas de espera, lastradas por la huelga médica

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención ante unos datos lastrados por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año.

Vázquez ha comparecido este viernes en las Cortes de Castilla y León para detallar las propuestas de su departamento para la legislatura, con una docena de líneas estratégicas.

Líneas estratégicas

Son las de: Más salud: prevención, promoción y protección; Accesibilidad y equidad territorial; Una Atención Primaria más resolutiva, cercana e innovadora; o una respuesta a los grandes retos de salud.

También habrá una línea para personas mayores y envejecimiento activo y saludable; otra de autonomía personal, dependencia y cuidados de larga duración; y otra para discapacidad, inclusión y proyecto de vida.

Además, otro de los ejes será el de integración sociosanitaria y humanización; también el de profesionales: el principal activo de nuestro sistema sanitario y social; investigación, innovación y excelencia asistencial; transformación digital y modernización de los servicios e infraestructuras para la sanidad y los servicios sociales del futuro.

En accesibilidad y equidad, el consejero se ha referido a ese nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Estatuto marco

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial.

"Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España" y que "está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud", ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores.

"De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica", ha sostenido.