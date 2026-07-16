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Las instalaciones de Iberdrola en Burgos se abren a los estudiantes

Un grupo de alumnos de FP visitan la subestación transformadora de Villímar, que suministra electricidad a más de 82.000 clientes

Alumnos burgaleses en el interior de la subestación transformadora de Villímar, en Burgos.

Alumnos burgaleses en el interior de la subestación transformadora de Villímar, en Burgos. / Cedida

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A. B.

Un grupo de alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional Simón de Colonia ha visitado la subestación transformadora Villímar de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, ubicada en el barrio del mismo nombre, en la capital burgalesa.

La subestación Villímar, perteneciente a la red de transporte y distribución, dispone de dos transformadores de 100 y 93 megavoltamperios (MVA), que transforman la muy alta tensión -220 kilovoltios (KV)- en alta tensión (45KV). Con un total de once líneas de alta tensión, suministra electricidad a gran parte de la provincia de Burgos y garantiza un suministro seguro a diversos sectores del nordeste de la capital.

Alumnos de Simón de Colonia en subestación transformadora Villímar.

Alumnos de Simón de Colonia en subestación transformadora Villímar. / Cedida

Durante la visita, los estudiantes recibieron una sesión técnica impartida por José Antonio Lara, responsable de la UTS Burgos de i-DE, en la que explicó el funcionamiento de los distintos equipos de la subestación —servicios auxiliares, sistemas de control, protecciones y transformadores—, así como los principales aspectos relacionados con el mantenimiento y el medioambiente.

Asimismo, Lara mostró a los alumnos los criterios a seguir para saber identificar una instalación eléctrica, sus características, los conceptos básicos en materia de electricidad, los efectos de la corriente en el cuerpo humano y las prácticas para la prevención de riesgos laborales.

La subestación Villímar suministra a más de 82.000 clientes entre mercado urbano y rural de Burgos y cubre las necesidades de las más importantes industrias del polígono industrial de Gamonal.

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El objetivo de la visita ha sido facilitar a los alumnos una visión técnica de una subestación, así como conocer las operaciones de mantenimiento y seguridad y la organización del trabajo, con la finalidad de promover y dar a conocer la actividad de la compañía a futuros profesionales del sector. Los alumnos también han podido resolver sus dudas sobre el funcionamiento de la instalación, propiedad de Iberdrola.

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