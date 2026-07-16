Boadilla de Rioseco, el pueblo de Castilla y León donde el río dibuja uno de los paisajes más singulares de España

Boadilla de Rioseco, situada a 55 kilómetros de Palencia, es uno de esos pequeños municipios que invitan a descubrir la esencia de Tierra de Campos. Marcada por el paso del río Sequillo, la localidad ofrece un paisaje en el que las zonas verdes contrastan con la amplitud de la llanura castellana, creando un entorno de gran valor paisajístico.

Naturaleza y tradición en un mismo destino

El río Sequillo aporta vida al municipio y deja estampas de gran belleza que rompen con el paisaje característico de la comarca. Este equilibrio entre naturaleza y patrimonio convierte a Boadilla de Rioseco en un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad del medio rural y conocer de cerca la identidad de Tierra de Campos.

Su ubicación y su entorno hacen de esta localidad una propuesta perfecta para una escapada en la que descubrir la riqueza paisajística y el carácter de una de las comarcas más representativas de la provincia de Palencia.