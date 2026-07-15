Peñalba de Santiago, el pueblo de Castilla y León que destaca por su patrimonio histórico, su entorno natural y su emblemática iglesia mozárabe

Peñalba de Santiago, en la comarca de El Bierzo, es uno de los pueblos con mayor valor patrimonial de la provincia de León. Rodeado por las montañas del Valle del Silencio, este pequeño núcleo conserva la arquitectura tradicional berciana, con calles empedradas y viviendas construidas con piedra, madera y pizarra, que transportan al visitante a otra época.

Un referente del patrimonio leonés

El principal atractivo de Peñalba de Santiago es la iglesia de Santiago de Peñalba, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura mozárabe en España y un monumento de gran relevancia histórica y artística. Junto a este templo, el conjunto urbano y el paisaje que lo rodea convierten al pueblo en un destino ideal para quienes buscan historia, naturaleza y turismo cultural.

Su ubicación, en pleno corazón de Los Montes Aquilianos, permite además disfrutar de rutas de senderismo y de algunos de los paisajes más característicos de El Bierzo, consolidando a Peñalba de Santiago como una visita imprescindible para descubrir el patrimonio y la belleza natural de León.