La Junta ampliará "progresivamente" los tiempos de las cuadrillas contra incendios

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, anunció la ampliación "progresiva" de los tiempos de trabajo de las cuadrillas terrestres que trabajan para prevenir y extinguir los incendios en Castilla y León, y que se materializarán "plenamente" en el año 2028, cuando estarán ocupados todo el ejercicio. Además, sostuvo que en 2027 está prevista la incorporación de siete nuevos helicópteros con sus cuadrillas asociadas y un medio adicional de coordinación, lo que elevará la cifra de medios aéreos propios a 33 aparatos, y constató la puesta en marcha de un modelo permanente de maquinaria pesada disponible todo el año. Así lo trasladó durante su comparecencia ante la comisión del mismo nombre en las Cortes para exponer su programa de actuaciones en esta legislatura, una intervención en la que la prevención y extinción de incendios forestales tuvo gran peso, y en el que transmitió un "recuerdo muy especial" a las familias de los fallecidos en Almería.

La consejera, que esgrimió la importancia de este ámbito con la creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que encabeza Ángel Sánchez, señaló que la combinación de los "nuevos escenarios climáticos, la acumulación de combustible forestal, el abandono de usos tradicionales y los fenómenos meteorológicos extremos están dando lugar a incendios más complejos y más difíciles de controlar". Es por ello, dijo, que la prevención estratégica pretende "reducir las cargas de combustible y modificar su continuidad, mediante selvicultura preventiva, desbroces, cortafuegos o pistas forestales". "Estamos culminando la transformación de nuestro operativo a 12 meses de acción", manifestó, para enumerar después las mejoras introducidas en el operativo, así como los instrumentos de planificación preventiva, la gestión del combustible forestal, las infraestructuras de defensa, la protección de la interfaz urbano-forestal y la regulación de las actividades susceptibles de generar riesgo.

Videovigilancia

La consejera introdujo durante su comparecencia una novedad, por la que, anunció, se impulsará el "refuerzo técnico" en las 97 comarcas forestales de Castilla y León. A través de la Fundación Patrimonio Natural, prosiguió la consejera, se ampliará la red de videovigilancia mediante cámaras, pasando de 102 en el año 2025 a 160 en 2026 y a 204 al finalizar el despliegue del sistema, medios que se incardinan en la relevancia de la detección temprana.