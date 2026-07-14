Vacaciones para la desconexión: los mejores retiros para un "detox" digital están en Castilla y León

Las vacaciones están entre los pocos momentos en los que podemos hacer una pausa y aprovechar para reflexionar sobre nuestros hábitos y costumbres. En el día a día, el ritmo del trabajo y la conciliación con la vida personal y social pueden hacer que descuidemos algunos aspectos, como el balance de uso de pantallas, el tiempo de descanso o las costumbres alimenticias. Por eso, dedicar un par de días a la meditación, el silencio, la vida contemplativa o simplemente despegarnos de la pantalla puede ser una opción ideal para resetear nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras rutinas.

Variedad de opciones

Sean cuales sean tus necesidades, en Castilla y León encontrarás una opción que se adapte a ti. En este artículo podrás informarte sobre tres de las más interesantes.

Una mujer meditando en una imagen de archivo / Cedida

Meditación, yoga y vida zen en Burgos

A tan solo 15 minutos de la capital burgalesa, en medio de la sierra, se celebrará entre los días 11 y 13 de agosto este retiro enfocado en meditación y yoga. Basándose en diferentes aspectos de la tradición hindú, el facilitador Raúl Tomé instruirá las actividades con las que se pretende dar un punto de vista amplio de este estilo de vida, desde los diferentes tipos de meditación hasta la dieta, que será estrictamente vegetariana.

Inspiración artística en Ávila

¿Qué mejor lugar para llamar a las musas que uno de los pueblos más bonitos de España? Entre los días 9 y 12 de octubre se celebrará en Candeleda un retiro enfocado en escritura y pintura en otoño, desde un punto de vista grupal y de conexión con la naturaleza y la propia espiritualidad.

En esta experiencia también podrás asistir a charlas creativas, aprender ejercicios de meditación en movimiento y movimiento consciente. Un regalo para aquellos que quieran potenciar su sensibilidad o guiar su creatividad hacia técnicas más naturales.

Cultivar el silencio en Soria

Una experiencia especialmente pensada para reducir la velocidad, aprender a vivir en silencio y calma, que tendrá lugar entre los días 16 y 19 de octubre en la localidad soriana de Santa María de la Huerta, en la que también podrás visitar un monasterio románico en el que apreciar el potencial artístico, arquitectónico y espiritual de este pequeño pueblo.

En el retiro, impartido por Dat Phan Angevin y Patricia de la Fuente, podrás adquirir técnicas especializadas en desconexión digital.

Siempre merece la pena dedicar un par de días a valorar el rumbo en el que va nuestra vida diaria, y si tenemos la oportunidad de hacerlo cerca de guías y expertos en aquellas materias en las que necesitamos profundizar, el aprendizaje es todavía mayor.