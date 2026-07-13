Un mes para el eclipse del siglo: todo lo que tienes que saber

Castilla y León encara la cuenta atrás para uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas: el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno excepcional que atraerá a cerca de dos millones de personas y que convertirá a la Comunidad en uno de los principales destinos de Europa para contemplarlo.

Nunca antes la Comunidad se había preparado para un evento de estas características y, para ello, la Junta ha diseñado una red oficial de más de 200 puntos de observación seguros repartidos por las nueve provincias, de los que 73 han sido seleccionados como emplazamientos destacados por reunir las mejores condiciones de visibilidad, accesibilidad y seguridad.

La previsión de visitantes llega, además, en unas fechas especialmente sensibles: la semana del 12 de agosto coincide con las fiestas patronales de la mayoría de municipios españoles, por lo que muchos pueblos que durante el invierno apenas cuentan con unas decenas de habitantes, estarán ya llenos de vecinos, familias, niños, bicicletas y coches; una población a la que se sumarán miles de personas desplazadas expresamente para observar el eclipse.

El presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Jaime Fernández, ha resumido la expectación del sector en declaraciones a EFE: "Será un día histórico para la Comunidad. El sector lo espera con ansias". Según ha explicado, la ocupación hotelera y extrahotelera "está al cien por cien desde hace semanas" en las provincias desde las que mejor podrá contemplarse el fenómeno. "El problema es de plazas. Esperamos tal afluencia que daría para ocupar dos veces hoteles, hostales y casas rurales", ha señalado Fernández, quien ha considerado que el eclipse representa "una gran oportunidad" para dar a conocer "espacios y pueblos que igual son menos turísticos" y ha confiado en que muchos visitantes prolonguen su estancia durante varios días.

Una persona a contraluz en un día de sol espléndido. | EFE

Para distribuir a los visitantes y evitar concentraciones excesivas, se han habilitado más de 200 puntos oficiales de observación, con 73 enclaves especialmente recomendados. Entre ellos figuran localidades como Arévalo y Adanero (Ávila); Burgos y Poza de la Sal (Burgos); León y Ponferrada (León); Palencia y Saldaña (Palencia); Salamanca y Alba de Tormes (Salamanca); Segovia y Riaza (Segovia); Soria y Ágreda (Soria); Valladolid y Urueña (Valladolid); o Benavente y Toro (Zamora), entre otras. No obstante, Junta y expertos insisten en que cualquier espacio abierto con buena visibilidad del horizonte puede ser adecuado para observar el eclipse, siempre que reúna condiciones de seguridad.

El mayor riesgo: los incendios

La principal preocupación de las administraciones no es el eclipse, sino lo que ocurrirá alrededor de él, ya que el fenómeno coincidirá con la época de máximo riesgo de incendios forestales y, además, con la semana en la que estadísticamente se registra el mayor número de fuegos en Castilla y León. Por ese motivo, la Junta desaconseja acudir a zonas arboladas o espacios incluidos en la Red de Áreas Naturales Protegidas, tanto por motivos de seguridad como para preservar entornos especialmente sensibles ante la llegada masiva de visitantes.

También se pide planificar con antelación los desplazamientos, llegar con tiempo suficiente para evitar atascos y pensar igualmente en el regreso, momento en el que se prevén las mayores retenciones y en el que una eventual evacuación por incendio podría complicarse.

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Las autoridades recuerdan igualmente que estará prohibido aparcar en carreteras, caminos rurales o pistas forestales, así como circular fuera de las vías autorizadas, para no obstaculizar el acceso de los medios de extinción. Durante la conducción se recomienda extremar la precaución, mantener las luces encendidas, reducir la velocidad y no detener el vehículo en arcenes o calzadas para observar el eclipse.