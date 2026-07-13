Castilla y León, mucho más que platos de cuchara: una guía para hacer turismo gastronómico en verano

En Castilla y León sabemos que una buena cena de pinchos es un acierto seguro para una cena de verano, sin embargo, a veces, al descubrir un destino nuevo se nos puede complicar la tarea de encontrar el sitio ideal. Por eso, si este año has decidido hacer una escapada a alguna de estas cuatro capitales castellanoleonesas, aquí encontrarás una pequeña guía para no perderte entre las opciones.

Dos barrios enfrentados

Hay una ciudad en la que deberás reservar, por lo menos, dos comidas a probar sus tapas. Se trata de León, y es así porque la esencia del barrio Húmedo y la del barrio Romántico son muy diferentes entre sí, pero no te puedes perder ninguna de las dos.

Ambos son barrios antiguos, con siglos de historia y fundamento para poder afirmar que algunas de las mejores tapas de la región se encuentran entre sus fogones.

Aunque el barrio Romántico sea el más turístico de la ciudad, encontrándose cerca de los "spots" que no te puedes perder en tu paseo por el centro, es imprescindible visitar también el ambiente bohemio que se esconde en el Húmedo, que no podrás encontrar en ninguna otra ciudad.

Históricos y modernos a unos segundos de distancia

Al sur de la región, en Salamanca, disfrutarás de una comida en la que podrás unir lo mejor de la tradición gastronómica charra con un café de especialidad de ensueño. Aunque por todos es sabido que la mejor comida de la ciudad se encuentra en forma de tapa en la calle Van Dyck y las terrazas del Paseo Doctor Torres Villarroel, con el que hace esquina, hay un secreto que no todo el mundo conoce, y es la pequeña cafetería de especialidad que se esconde en la misma esquina, y en la que la sobremesa te resultará tan buena como la propia comida.

Además, los camareros de algunos de los bares del Paseo hacen recomendaciones y tapas diarias que van rotando en cada jornada, pero si necesitas una orientación extra, has de saber que las tostas de carne a la brasa, la chanfaina y los huevos rotos con jamón o farinato nunca decepcionan.

Con el cariño del hogar

En el corazón de esta ciudad, en cocinas con años de recorrido y tan queridas por los zamoranos que ya se sienten como en casa, se encuentran algunos de los bares de pinchos más queridos de España, que no podíamos dejar de mencionar. Se trata de los bares de la calle Alonso de Castro y la calle Herreros. Aunque con la sangre fresca de nuevas incorporaciones, que se inspiran y tratan de aprender de los más veteranos, estos bares saben a lo de siempre: a casa y a Zamora, también para los turistas.

La capital de la región, ¿también de los pinchos?

También se esconden los pinchos en una calle llena de historia en la capital de la región. La calle Correos de Valladolid esconde tabernas como el Corcho, el Zamora, el Cortijo, la Cartuja o los canapés del Jero alegran a diario los estómagos de cientos de visitantes. Siempre acompañados de una copa de vino de la D.O. Rueda.

Sin duda, Castilla y León es mucho más que platos de cuchara.