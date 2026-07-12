La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora

En las vacaciones de la época de las redes sociales es muy común perderse entre contenido digital que nos enseña la mejor cala o la playa escondida más glamourosa en la que pasar esa semana libre de julio o agosto. Las opciones son tan llamativas y tan numerosas que, a veces, llenamos los veranos de tiempo en carretera y se nos olvida que la mejor opción puede estar a la vuelta de la esquina.

Precisamente a menos de dos horas de Zamora ciudad, en el corazón de la provincia de Salamanca, se encuentra un pequeño pueblo que ofrece alternativas para todos: ruinas medievales, playas fluviales más "zen" y más cañeras, otras perfectas para pasar la tarde en familia, senderismo a orillas del Tormes y, sobre todo, buena comida y bebida.

Aquí tienes una pequeña guía para pasar un día (o un fin de semana) en Puente del Congosto, conociendo la playa de agua dulce mejor valorada de Castilla y León y sus alrededores.

Por la mañana paseo, por la tarde relajación

Aprovechar las primeras horas del día, las más frescas, para hacer turismo es, sin duda, la opción más recomendable. En esta localidad del Alto Tormes, las temperaturas no llegarán a los 40 º C. de la costa, pero aún así agradecerás tener una fuente de agua y una cerveza fresca en la mano a las doce del mediodía.

En esa línea, la recomendación es empezar la jornada visitando el Castillo de los Dávila, de origen medieval. Declarado bien de interés cultural en 2019, a día de hoy funciona como salón de bodas. Te recomendamos acercarte a los alrededores porque la edificación es impresionante y las vistas desde la zona son increíbles.

La segunda parada, antes de volver a coger el coche para acercarte a las playas (también se puede ir andando, es un paseo de diez minutos), será el mismo puente: una construcción de piedra, también de origen medieval. Se encuentra junto al castillo, así que no será un gran recorrido.

Después, y antes de emprender el camino hacia las tres zonas de baño que podrás visitar, puedes hacer una parada y desayunar en uno de los bares del pueblo. La comida que encontrarás es variada, dentro de la gastronomía típica de la provincia, pero para la primera hora de la mañana lo ideal es lo más clásico: un buen café con leche, zumo y unas tostadas.

A la hora de la comida podrás visitar algún chiringuito en la zona de baño o hacer un pequeño picnic en la playa. También podrás pasar por la panadería y probar la bollería o el pan de pueblo recién hecho.

Dos opciones para bañarse y disfrutar

La mejor playa de Castilla y León

La playa fluvial de Puente del Congosto, bañada por el río Tormes, cuenta con una valoración de 4,8 estrellas y cuenta con chiringuitos, zona de aparcamiento y baños. Además, es de muy fácil acceso.

Allí podrás darte un baño, hacer un picnic e incluso comerte una buena paella en el chiringuito.

Por otra parte, si lo que quieres es encontrar el "spot" perfecto para tu próxima publicación, hay un spot ideal a unos minutos del mirador en el que podrás aprovechar la hora dorada sin que ninguna cala del Mediterráneo tenga nada que envidiar a tus fotografías.

Lugares de introspección: la playa más zen de Salamanca

A unos siete minutos, ubicada ya en el término municipal de Navamorales, encontrarás la playa de los Ojos de Buda. Si bien el acceso es más complicado y no es recomendable acceder con niños, merece la pena dejarse caer por allí y pasar, aunque sea, unos minutos de introspección y unión con la naturaleza en este paraje de ensueño.

Esta playa suele ser recordada por la paz que transmite y la belleza natural que albergan sus aguas empedradas. Además, también podrás dejar el coche a unos minutos de allí y cuenta con la ventaja de que no está tan masificada. Un lugar ideal para conectar contigo mismo en medio de la naturaleza.