Una poza que parece el Caribe, una senda para recorrer en familia y una torre medieval con una historia de leyenda en pleno corazón de León

Si buscas un plan para hacer en familia durante un fin de semana antes o después de las vacaciones de verano, este es el lugar perfecto. En el corazón de León, dentro de la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos se encuentra una poza de agua cristalina unida a una cascada y que recorre una senda de aproximadamente seis kilómetros.

Se tardan dos horas y media en recorrerla y, siempre y cuando tengan ya una edad prudente, puedes recorrerla con los peques de la casa, ya que es de recorrido fácil.

Al terminar el recorrido tendrás la mejor recompensa: podrás darte un baño en esta poza de aguas cristalinas y frías que es ideal para la época del año en la que nos encontramos. Detrás de la poza hay una pequeña cascada o salto de agua, así que también podrás disfrutar de unas maravillosas vistas, así como de un escenario ideal para hacerte las mejores fotos, ya que esta joya natural no es visitada por grandes masas, lo que la hace todavía más mágica.

Historia y leyendas

Después podrás dar un paseo por el Torreón de Canseco, sobre la que se han contado innumerables leyendas, con las que también podrás entretener a los peques. Una de las más interesantes es la del tesoro escondido bajo sus cimientos. Se dice que, a lo largo de la historia, numerosos caballeros han muerto en el intento de encontrarlo.

En su día sirvió como defensa de la Cordillera Cantábrica y como punto de cobro de tasas a quienes cruzaban por allí.

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A apenas dos horas y media de Zamora, esta joya natural e histórica es aún un territorio secreto para la mayoría, ideal para aquellos que busquen un lugar impresionante y tranquilo en el que pasar un par de días este verano.