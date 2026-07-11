Oposiciones en Castilla y León: la Junta convocará antes de finalizar julio 381 plazas fijas de funcionarios para reforzar los servicios públicos

¿Estás pensando en opositar? La Junta de Castilla y León sacará antes de que termine este mes de julio 381 plazas de empleo público para distintos cuerpos y escalas de la Administración autonómica. Todas ellas serán para funcionarios de carrera, mediante oposición y en turno libre. La idea es reforzar servicios que afectan directamente al día a día de los ciudadanos y, al mismo tiempo, incorporar nuevos profesionales a una administración que necesita renovar plantillas y cubrir puestos especializados.

Parte de esas plazas ya se han publicado esta misma semana en el Boletín Oficial de Castilla y León, por lo que el plazo para presentar solicitudes ya está abierto en algunos casos. El resto de convocatorias se irá publicando de forma progresiva durante las próximas semanas, hasta completar la oferta prevista antes de que acabe el mes.

Veterinarios : Entre las plazas más destacadas figuran las 99 de veterinarios , un perfil clave en una comunidad con tanto peso ganadero y agroalimentario como Castilla y León. Su labor está relacionada con la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el control de actividades vinculadas al sector.

: Entre las plazas más destacadas figuran las , un perfil clave en una comunidad con tanto peso ganadero y agroalimentario como Castilla y León. Su labor está relacionada con la Gestión : También se convocarán 86 plazas del Cuerpo de Gestión y 81 del Cuerpo Superior , dos perfiles destinados a reforzar el funcionamiento interno de la Administración y la tramitación de servicios públicos.

: También se convocarán y , dos perfiles destinados a reforzar el funcionamiento interno de la Administración y la tramitación de servicios públicos. Farmacéuticos : La oferta incluye además 50 plazas para farmacéuticos , vinculadas a tareas de salud pública y control farmacéutico.

: La oferta incluye además , vinculadas a tareas de salud pública y control farmacéutico. Sanitarios : A ellas se suman 30 plazas ya convocadas para personal médico , de las que 21 corresponden a la Escala Sanitaria de Médicos y 9 a médicos especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa. También habrá 18 plazas para ATS o diplomados universitarios en Enfermería .

: A ellas se suman , de las que 21 corresponden a la Escala Sanitaria de Médicos y 9 a médicos especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa. También habrá . Otros: junto a estos perfiles sanitarios y administrativos, la convocatoria contempla puestos más técnicos, como inspectores de Consumo, ingenieros técnicos de Obras Públicas, geólogos y químicos.

Declaraciones del consejero de Presidencia

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, defendió que esta convocatoria busca contar con una administración "más preparada, eficaz y capaz de responder a los retos actuales". También subrayó que la incorporación de nuevos profesionales "permitirá rejuvenecer las plantillas y reforzar servicios públicos esenciales".