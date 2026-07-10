Este Castillo es una fortaleza inexpugnable en Castilla y León: Patrimonio, arquitectura y unos muros que reflejan historia
Su imponente arquitectura medieval convierte a este monumento de Valencia de Don Juan en uno de los grandes referentes del patrimonio leonés
El Castillo de Coyanza, en Valencia de Don Juan, es uno de los monumentos más representativos del patrimonio histórico de León. Su característica torre del homenaje, el recinto amurallado y el excelente estado de conservación de buena parte de la fortaleza permiten al visitante apreciar la importancia que tuvo este enclave a lo largo de la historia.
Un recorrido por la arquitectura militar medieval
Recorrer el Castillo de Coyanza es adentrarse en una de las construcciones defensivas más emblemáticas de la provincia. Sus murallas, cubos y espacios interiores ofrecen una visión del valor estratégico que desempeñó la fortaleza, al tiempo que brindan una experiencia cultural para quienes desean conocer de cerca la arquitectura militar medieval.
Hoy, el castillo continúa siendo uno de los principales reclamos turísticos de Valencia de Don Juan, invitando a descubrir uno de los grandes símbolos del patrimonio de León.
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