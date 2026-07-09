El pueblo ideal para los amantes del senderismo en Castilla y León: Cultura, paisaje y gastronomía perfecta mientras recorres sus rutas
El Cabaco es un destino perfecto para descubrir paisajes, patrimonio serrano
El Cabaco, situado en la Sierra de Francia, es uno de esos rincones de la provincia de Salamanca que invitan a desconectar entre montañas, bosques y tradición. Su privilegiada ubicación, a las puertas del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, lo convierte en un excelente punto de partida para empezar a recorrer uno de los paisajes más espectaculares de Castilla y León.
Además de disfrutar de rutas de senderismo y miradores , quienes visitan la localidad pueden descubrir un pueblo ligado a la historia de la minería del oro, actividad que dejó huella en la zona desde la época romana. Su entorno también permite acercarse a algunos de los pueblos más conocidos de la sierra.
Un destino para recorrer sin prisas
Desde El Cabaco es posible explorar paisajes de gran valor y con valiosos recursos naturales, disfrutar de la gastronomía y conocer el patrimonio de una comarca declarada Reserva de la Biosfera. La tranquilidad de sus calles y la cercanía a puntos de interés como Las Batuecas, La Alberca o Peña de Francia hacen de este municipio una opción ideal para quienes buscan una escapada donde combinar naturaleza, cultura e historia en pleno corazón de Salamanca.
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