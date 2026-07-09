El pueblo ideal para los amantes del senderismo en Castilla y León: Cultura, paisaje y gastronomía perfecta mientras recorres sus rutas

El Cabaco, situado en la Sierra de Francia, es uno de esos rincones de la provincia de Salamanca que invitan a desconectar entre montañas, bosques y tradición. Su privilegiada ubicación, a las puertas del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, lo convierte en un excelente punto de partida para empezar a recorrer uno de los paisajes más espectaculares de Castilla y León.

Además de disfrutar de rutas de senderismo y miradores , quienes visitan la localidad pueden descubrir un pueblo ligado a la historia de la minería del oro, actividad que dejó huella en la zona desde la época romana. Su entorno también permite acercarse a algunos de los pueblos más conocidos de la sierra.

Un destino para recorrer sin prisas

Desde El Cabaco es posible explorar paisajes de gran valor y con valiosos recursos naturales, disfrutar de la gastronomía y conocer el patrimonio de una comarca declarada Reserva de la Biosfera. La tranquilidad de sus calles y la cercanía a puntos de interés como Las Batuecas, La Alberca o Peña de Francia hacen de este municipio una opción ideal para quienes buscan una escapada donde combinar naturaleza, cultura e historia en pleno corazón de Salamanca.