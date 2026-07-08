Los pilares que impulsan la excelencia económica

La región presenta un crecimiento del PIB superior a la media europea, impulsado por la producción industrial y el éxito de sectores como la automoción y la agroalimentación

La economía de Castilla y León ha arrancado 2026 con una fuerza excepcional. Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Producto Interior Bruto (PIB) regional creció un 2,7% durante el primer trimestre en tasa interanual. Este dato sitúa a la comunidad como el cuarto mayor aumento de todo el país, demostrando su capacidad para competir con las regiones más dinámicas de España.

Este impulso viene de un excelente 2025, año en el que Castilla y León creció un 3,3%, superando con creces la media nacional (2,6%), la de la Unión Europea (1,4%) y la de la zona euro (1,2%). Y las previsiones señalan que la comunidad prolongará esta expansión con un crecimiento del 2%. Este dinamismo se apoya en la industria, los servicios y un sector primario que sigue demostrando su importancia estratégica.

La producción industrial ha despegado con un aumento espectacular del 8,1% interanual hasta marzo de 2026, registrando el mayor crecimiento de todas las comunidades autónomas. El sector de la automoción sigue siendo una pieza clave en este éxito, manteniendo un «buen tono» que impulsa la inversión y la actividad. Además, la industria agroalimentaria destaca por su excelencia, siendo un 13% más competitiva que la media nacional, gracias a su alta productividad. Con más de 2.800 empresas, este sector es el quinto más grande de España y genera casi el 15% del Valor Añadido Bruto de la región.

La apuesta por la calidad se extiende también a la tradición. La reciente entrega de los distintivos de la «A» de Artesanía de Castilla y León a más de 60 talleres refuerza la identidad y competitividad de los productos locales, aunando alma y oficio con el diseño contemporáneo para aspirar a poder conquistar también los mercados internacionales.

Este crecimiento económico se traduce en bienestar para los castellanos y leoneses. El mercado laboral muestra una evolución muy positiva, con una tasa de paro del 9% en el primer trimestre de 2026, una cifra significativamente inferior al 10,8% de la media española. La afiliación a la Seguridad Social sigue de esta manera su senda ascendente, con un crecimiento del 1,6% interanual en abril de este año.

Hay que destacar que sectores específicos como el turístico están contribuyendo de forma notable a esta creación de empleo, sumando cerca de 1.800 nuevos afiliados en el inicio del año, lo que eleva el total de trabajadores en este ámbito a más de 76.400 personas. Asimismo, el sector tecnológico ha demostrado ser un yacimiento de empleo cualificado, sumando más de 1.200 nuevos puestos en el último ejercicio, con provincias como Valladolid y Burgos liderando esta intensidad tecnológica.

Castilla y León no solo crece, sino que se transforma. La Junta de Castilla y León ha demostrado una gestión impecable de los fondos europeos Next Generation, alcanzando un nivel de ejecución del 85,2%, lo que supone haber movilizado más de 2.014 millones de euros para modernizar la economía.

Para la administración regional, la inversión en conocimiento es una prioridad absoluta. Por ello, ha movilizado ayudas por valor de 1,5 millones de euros para mejorar la capacidad científica de los centros tecnológicos regionales. Además, programas de éxito como la aceleradora Wolaria han facilitado la creación de 254 empresas innovadoras desde 2012, generando más de 1.300 empleos y atrayendo una inversión empresarial que llega a superar los 68 millones de euros.

La Compra Pública de Innovación se ha consolidado también como una herramienta estratégica, impulsando proyectos en sectores de vanguardia como la ciberseguridad, la salud y la digitalización, con una inversión de 24 millones de euros que ha permitido formar a más de 2.100 profesionales, lo que pone a la comunidad a la vanguardia de las nuevas tecnologías.

Por otro lado, las empresas de Castilla y León miran al mundo con confianza. A pesar de la incertidumbre internacional, las exportaciones han arrancado 2026 con registros muy positivos, acelerando su crecimiento hasta el 5,3% interanual en el primer trimestre, superando ampliamente la media nacional, que se sitúa en el 0,7%. La comunidad cuenta, además, con un núcleo sólido de 2.111 exportadores regulares, con empresas que llevan al menos cuatro años consecutivos compitiendo con éxito comprobado en el exterior.

La estrategia regional pasa por la diversificación y la apuesta por la máxima calidad. Sectores como el de bienes de equipo y la automoción lideran las ventas fuera de las fronteras españolas, mientras se abren nuevas oportunidades en mercados emergentes de Asia e Iberoamérica. El mensaje de la administración se centrar en subrayar que las exportaciones no dependen del tamaño, sino de la capacidad de competir, por lo que anima a pymes y micropymes a llevar la excelencia de Castilla y León a todo el planeta.

La vitalidad económica de Castilla y León se siente en cada rincón de su territorio. Conscientes de la importancia del medio rural, la Junta ha destinado hasta 3,5 millones de euros para apoyar a los bares de los pequeños pueblos, reconociéndolos como espacios clave para la convivencia y la dinamización local.

Además, para fomentar el espíritu emprendedor, se han convocado ayudas de hasta diez millones de euros, destinadas a financiar proyectos de creación de empresas, con especial atención a aquellos que se ubiquen en el ámbito rural o generen empleo en colectivos con dificultades. Para impulsar el suelo industrial se han movilizado cinco millones de euros en municipios de menos de 20.000 habitantes, asegurando que la inversión y el empleo lleguen a toda la geografía regional.

La Junta ha movilizado ayudas de 1,5 millones de euros para mejorar la capacidad científica de los centros tecnológicos

Todo este empuje económico se sustenta sobre una gestión pública responsable y eficaz. Castilla y León cerró 2025 con una deuda del 18,2% del PIB, el porcentaje más bajo de los últimos once años y dos puntos por debajo de la media autonómica. Esta solvencia ha sido reconocida por agencias internacionales como Moody’s, que ha elevado la calificación crediticia de la comunidad a A3, la máxima nota posible para una comunidad de régimen común.

La eficacia en la gestión presupuestaria es otro de los pilares de la región, situándose como la cuarta autonomía con mejor ejecución presupuestaria de España y liderando el ranking nacional en la gestión de inversiones reales y transferencias de capital.

En definitiva, el estado de la economía en Castilla y León en 2026 es el de una región que ha sabido convertir los retos en oportunidades. Con un crecimiento del PIB que destaca en el panorama nacional, un sector industrial que bate récords de dinamismo, buenos datos en exportación y un mercado laboral que ofrece más y mejores oportunidades con una tasa de paro envidiable, demuestra su fortaleza día a día.

Esta apuesta decidida por la innovación, la excelente ejecución de los fondos europeos y el apoyo constante al tejido empresarial y al medio rural configuran un ecosistema perfecto para la inversión y el desarrollo. Avalada por una gestión financiera impecable que reduce la deuda al mínimo en una década, Castilla y León encara el futuro con la seguridad de quien sabe que el talento de su gente y la calidad de sus productos son su mejor carta de presentación. En este sentido, en el territorio no solo se avanza, sino que lidera una sociedad que aspira a ser más próspera, moderna y cohesionada.