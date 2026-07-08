La excelencia empresarial se cita en Zamora
Textos: Beatriz Blanco García
Los Jardines del Rey acogen una nueva edición de la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, con más de 200 representantes del ámbito institucional y empresarial para reconocer la trayectoria, la innovación y el compromiso de algunas de las compañías más destacadas de la región
Zamora se vuelve a preparar para albergar, un año más, la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, que, de nuevo, se celebrará en los Jardines del Rey del Hotel Rey Don Sancho, donde se darán cita representantes de instituciones, organizaciones, entidades y administraciones vinculadas a la economía de Castilla y León, además de miembros de destacadas fábricas y empresas que arropan la entrega de unos galardones que, cada año, cobran más prestigio y que ya han recibido industrias de la región que son conocidas y reconocidos más allá de las fronteras de la comunidad, llevando la calidad de los productos y servicios de un territorio como el castellano y leonés a todos los rincones.
Con más de doscientos invitados, tras la bienvenida y el ya tradicional photocall, a las 20.00 horas está previsto que dé comienzo el acto en el salón carpa de los jardines. La encargada de dirigir toda la gala será la periodista zamorana Alba Villalba, quien dará paso a Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, para dirigirse a los asistentes, agradeciendo su apoyo a unos premios que ponen en valor el tejido empresarial de Castilla y León. También tomará la palabra Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, en representación de la entidad organizadora de estos premios.
Los ganadores de las categorías de esta tercera edición son la cooperativa zamorana Cobadu, como Premio Empresa del Año Banco Sabadell; Rocío Hervella, CEO y cofundadora de la empresa cafetera Prosol, elegida Premio Empresaria del Año Banco Sabadell; la compañía zamorana de fabricación y distribución de alimentos para profesionales Innova Chef, como Premio Empresa Familiar; la compañía quesera Grupo Entrepinares, Premio Empresa + Impacto Social; AyB Hislabor, que recogerá el Premio Empresa + Internacional; mientras que la compañía salmantina de viajes DareMapp se ha hecho con el Premio Mejor Startup del Año; el Grupo Tecopy, desde Zamora, ha conseguido el Premio Trayectoria Empresarial y, por último, el Premio Empresa + Sostenible se lo ha llevado la burgalesa Hiperbaric.
Uno a uno, representantes de cada una de las categorías subirán al escenario para recoger estos reconocimientos, que serán entregados por miembros de la CEOE, Banco Sabadell, Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, PRENSA IBÉRICA y LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
La clausura institucional correrá a cargo de la zamorana Isabel Blanco, vicepresidenta segunda y consejera de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades y Despoblación de la Junta de Castilla y León como colofón de una jornada que incluirá la actuación de la cantante zamorana Lucía Gonzalo, para pasar después con una foto de familia de todos los premiados y un cóctel de agradecimiento por la asistencia del público y terminar con un buen sabor de boca una jornada en la que se ensalza el buen camino por el que transitan tantas empresas castellano y leonesas para hacer que este territorio continúe avanzando.
Referentes por innovación y liderazgo
El jurado encargado de elegir a los galardonados de este año ha estado compuesto por Fernando Manuel Alonso, director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) en Zamora, quien actuó como presidente, representando a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo; Pablo Junceda, director general adjunto en Banco Sabadell; Marta Villaverde, client manager en Úbico; Carlos Zardaín, gerente de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA; Luis Garrido, subdirector de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA; Marian Hidalgo, secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León y José María Esbec, presidente de la CEOE-Cepyme de Zamora, quien acudió en representación de CEOE Castilla y León.
La deliberación ha dado como resultado unos premiados que pertenecen a diferentes sectores -desde la agroalimentación a las nuevas tecnologías- que son el motor de la economía de Castilla y León, comenzando por Cobadu (Coopeativa Bajo Duero), Premio Empresa del Año Banco Sabadell por combinar antigüedad, escala económica, empleo rural y soporte directo a miles de explotaciones. Junto a este, el otro gran galardón de la jornada se entregará a Rocío Hervella, como Empresaria del Año Banco Sabadell. Destaca de la cofundadora y CEO de Prosol, la compañía palentina especializada en café soluble, un perfil profesional que combina emprendimiento y liderazgo industrial de una empresa internacionalizada y en continuo crecimiento.
El Premio Empresa Familiar se queda en Zamora, ya que los elegidos son Innova Chef, que distribuyen platos de alta calidad a restaurantes, gastrobares, hoteles y caterings en lo que se conoce como cuarta y quinta gama en el sector, disponiendo un catálogo con más de quinientas referencias.
El Premio Empresa + Impacto Social es para la vallisoletana Entrepinares, dedicada a la fabricación de quesos y derivados lácteos, mientras que el Premio Empresa + Internacional lo recogerá AyB Hislabor, líder desde Tordesillas en la fabricación, importación, exportación y distribución de artículos de mercería y todo tipo de accesorios textiles.
Para el Premio a la Mejor Trayectoria se eligió a Grupo Tecopy, empresa zamorana con más de cuarenta años de trayectoria, especializada en ingeniería, consultoría y tecnología aplicada. El Premio Empresa + Sostenible recae en Hiperbaric, líder mundial en tecnologías industriales de altas presiones. Cierra el grupo de premiados de esta edición DareMapp, elegida como Mejor Startup del Año.
El futuro de Castilla y León se escribe desde sus empresas
Pablo Junceda Moreno
Director general adjunto de Banco Sabadell
Un año más, la celebración de los Premios Empresa del Año, impulsados por Banco Sabadell junto con Prensa Ibérica, nos brinda la oportunidad de reconocer el compromiso, la capacidad de adaptación y la visión de las empresas que, con su actividad, contribuyen de forma decisiva al progreso económico y social de Castilla y León. Pero, sobre todo, nos permite poner en valor el esfuerzo constante de los empresarios que, con determinación y asumiendo riesgos en su día a día, trabajan para generar riqueza, crear empleo y construir futuro en esta comunidad. Más allá de los galardones, este encuentro se consolida como un espacio de reflexión compartida sobre el tejido empresarial de Castilla y León.
Castilla y León atraviesa un momento relevante desde el punto de vista económico. La comunidad cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 3,3%, impulsado por el dinamismo de la industria, la agricultura y los servicios, lo que refleja la solidez de su base productiva y su capacidad de evolución en un entorno exigente. A ello se suma el buen comportamiento del sector exterior: en los dos primeros meses de 2026, las exportaciones aumentaron un 4,4%, en contraste con el descenso del 1,8% registrado a nivel nacional, alcanzando los 3.435,6 millones de euros y representando un 5,7% del total del país. Estos datos evidencian una creciente proyección internacional y ponen de manifiesto la fortaleza competitiva de sus empresas.
En este contexto, el tejido productivo de Zamora ocupa una posición destacada. Su especialización en sectores como el agroalimentario y el manufacturero, combinada con una arraigada cultura empresarial, ha permitido consolidar un modelo basado en la calidad, la innovación y el respeto por la tradición. Productos como el queso o el vino, reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, son ejemplo de esa capacidad para integrar saber hacer histórico con procesos avanzados y estándares cada vez más exigentes.
Sin embargo, el verdadero motor de este ecosistema son las pequeñas y medianas empresas, que conforman el núcleo esencial de la actividad económica. Son estas compañías las que generan empleo, fijan población y dotan de cohesión al territorio. Su capacidad para adaptarse a los cambios, explorar nuevos mercados y mantener un compromiso firme con la sostenibilidad es la que permite que Castilla y León avance con paso firme hacia el futuro.
A ello se suma una consolidada red de apoyo empresarial, en la que desempeñan un papel clave instituciones como las Patronales Empresariales y las Cámaras de Comercio. Estas entidades favorecen la cooperación, el intercambio de conocimiento y la evolución de las empresas, configurando un ecosistema que impulsa el crecimiento y refuerza la competitividad del conjunto del territorio.
En este escenario, el papel de la banca adquiere una dimensión especialmente relevante. En Banco Sabadell entendemos nuestra actividad en Castilla y León como una extensión directa de la economía real, basada en el acompañamiento a las empresas y negocios a lo largo de todas sus etapas de desarrollo. Nuestra presencia en Castilla y León, consolidada a lo largo de los años, nos ha permitido construir un profundo conocimiento de su tejido empresarial, y trasladarlo a un modelo de relación cercano, especializado y orientado a ofrecer soluciones adaptadas a cada realidad.
Nuestro compromiso con esta comunidad se evidencia en los sólidos resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 que reflejan que los empresarios y las empresas de la Comunidad tienen en sus manos la capacidad de poder elegir: elegir a quien está a su lado y comparte sus ilusiones y sus proyectos.
En Banco Sabadell hemos superado los 9.000 millones de euros en volumen de negocio al cierre del primer trimestre en Castilla y León, ampliando nuestra base con más de 1.300 nuevas empresas. Actualmente trabajamos con más de 31.000 empresas - autónomos, negocios, Pymes y Grandes Empresas-, alcanzando cuotas en pymes y grandes empresas superiores al 50% en línea con la tendencia de Banco Sabadell en el resto de España. La actividad ha estado especialmente marcada por la positiva evolución del segmento empresas, que sigue creciendo a ritmos superiores al 27%, reflejando la confianza del tejido empresarial de Castilla y León en la entidad.
Nuestro objetivo es actuar como socio estratégico aportando valor real, acompañando a las empresas en sus procesos de crecimiento, internacionalización y adaptación a modelos más sostenibles.
Castilla y León es, además, un ejemplo de diversidad sectorial y equilibrio económico. Sectores como la automoción, la industria agroalimentaria, el turismo o las energías renovables configuran un ecosistema dinámico, en el que conviven grandes compañías y un amplio entramado de pymes y micropymes que sostienen el crecimiento del conjunto. Este equilibrio es, sin duda, uno de los principales activos de la comunidad.
Los Premios Empresa del Año representan, en este sentido, mucho más que un reconocimiento. Son una oportunidad para poner en valor trayectorias empresariales que inspiran, para compartir experiencias y para reforzar una comunidad que avanza unida frente a los desafíos del presente. Son, en definitiva, un reflejo del esfuerzo silencioso de miles de empresarios y empresarias que, con determinación, contribuyen cada día a generar riqueza y bienestar.
Desde Banco Sabadell queremos trasladar nuestro reconocimiento a todos ellos. Porque detrás de cada empresa hay un proyecto, un compromiso y una apuesta por el futuro. Y porque estamos convencidos de que apoyar a nuestras empresas es la mejor forma de contribuir al desarrollo de Castilla y León.
Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados. Las Empresas de esta querida Tierra tienen un gran futuro y, con ellas, Castilla y León.
Premio Empresa del Año Banco Sabadell
COBADU
Economía circular y servicio al socio
La historia de la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (Cobadu) es la de una visión compartida que ha transformado el paisaje rural de Zamora y de Castilla y León. Hay que remontarse a 1982, cuando un grupo de agricultores y ganaderos de las comarcas zamoranas de Tierra del Vino y la Guareña comprendió que la única forma de sobrevivir en ese mercado en crecimiento era la unión, con el objetivo de mejorar la capacidad de compra de insumos, reducir los costes de producción y fortalecer la posición de los productores frente a un sector extremadamente exigente. Desde entonces, la cooperativa ha sido fiel a su filosofía original: utilizar la cooperación como la herramienta definitiva para garantizar la viabilidad de las explotaciones.
Esa modesta agrupación ha experimentado un crecimiento sólido gracias a una evolución desde el suministro básico de piensos hacia una estructura industrial y de servicios altamente compleja. Hoy, la entidad integra toda la cadena de valor agroganadera, ofreciendo no solo alimentación animal de máxima calidad, sino también un soporte técnico y veterinario integral que sitúa al socio en el centro de todas sus decisiones. Un modelo de negocio avanzado, industrializado y tecnológicamente puntero, pero sin perder la cercanía territorial que la vio nacer.
Los últimos resultados del ejercicio 2025 corroboran esa gestión impecable y de confianza absoluta de sus miles de miembros. La cooperativa alcanzó una facturación de 504,6 millones de euros, consolidándose como un gigante del sector agropecuario nacional. El inmovilizado neto se sitúa en los 85,7 millones de euros, con unos fondos propios robustos que superan los 68,6 millones. El resultado positivo del ejercicio, cifrado en 689.644 euros, subraya la estabilidad financiera de la organización.
Se han inaugurado infraestructuras clave para la fábrica, como el almacén de Alba de Tormes y el Punto Cobadu en Mota del Marqués
El corazón productivo de Cobadu late con fuerza en sus fábricas. En 2025, la producción de pienso alcanzó las 683.070 toneladas, lo que supone un pilar fundamental para la alimentación animal en España. Además, la comercialización de materias primas sumó otras 98.675 toneladas, superando en conjunto las 781.000 toneladas de productos de alimentación animal distribuidos. Este volumen de actividad no se detiene y, de hecho, en los primeros meses de 2026, la cooperativa ya ha registrado un crecimiento superior al 13% en este segmento, por lo que continúa en la senda del crecimiento continuo.
Por otra parte, la actividad comercializadora de Cobadu es diversificada y equilibrada. En el sector ganadero, el reparto por especies muestra una estructura armónica: el vacuno representa el 29%, seguido muy de cerca por el porcino, con un 28%; el ovino, con un 23% y la avicultura, con un 17%. Estas cifras se traducen en un impacto real sobre el mercado: más de 344.569 cerdos comercializados -incluyendo 34.710 ibéricos-, 46.375 cabezas de vacuno y 40.636 de ovino. En cuanto a la producción láctea, la cooperativa gestiona un volumen impresionante de 36,4 millones de litros, destacando la leche de oveja, con casi 23 millones de litros, seguida de la de vaca con 12,9 millones y la de cabra, con más de 500.000 litros.
Por su parte, la sección agrícola demuestra una capacidad logística y productiva excepcionales. Durante la campaña 2025-2026, la recogida de cosecha sumó 382.490 toneladas. El cereal es el protagonista indiscutible, con el trigo (106.780 toneladas), la cebada (100.760 toneladas) y el maíz (80.100 toneladas) a la cabeza, seguidos de otros cultivos vitales como la paja, la alfalfa, el girasol, la avena y la colza. Para facilitar esta producción, Cobadu suministra al agricultor todo lo necesario: el 55% de sus ventas agrícolas corresponden a gasóleo, con 32,7 millones de litros, mientras que los abonos suponen un 21%, seguidos de semillas y productos fitosanitarios. Este modelo refuerza una economía circular interna, donde el socio es a la vez proveedor y cliente.
Cobadu supera los 500 millones de facturación y se consolida como motor económico rural, centrado en los últimos resultados financieros y la viabilidad de las explotaciones
La apuesta por el futuro es una constante en Cobadu. Solo en el ejercicio 2025, se ejecutaron inversiones por valor de 13,2 millones de euros, elevando la inversión acumulada desde su fundación a la histórica cifra de 188,9 millones de euros. Entre los proyectos concluidos destacan la ampliación de la fábrica 3, la instalación de nuevos sistemas fotovoltaicos para mejorar la eficiencia energética y la modernización de las líneas de ensaque en las fábricas 1 y 2. Además, se han inaugurado infraestructuras clave, como el almacén de Alba de Tormes y el Punto Cobadu en Mota del Marqués.
Pero Cobadu ha demostrado que es mucho más que industria. Es una red de servicios que factura 17,8 millones de euros anuales en áreas críticas para el profesional del campo. En este sentido, la cooperativa ofrece clínicas veterinarias, asesoramiento técnico agrario, legalización de proyectos, correduría de seguros, telefonía, taller de neumáticos y equipamiento ganadero. Esta red se despliega a través de los estratégicos «Puntos Cobadu», con presencia física no solo en localidades zamorana como Benavente o Toro, sino en otras localidades como Guijuelo, Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Plasencia, por poner solo algunos ejemplos, asegurando que ningún socio se sienta solo en su labor diaria.
En 2025 se ejecutaron inversiones por valor de 13,2 millones, elevando la inversión acumulada desde su fundación a la histórica cifra de 188,9 millones de euros
El liderazgo de Cobadu no se mide únicamente en las toneladas o en los euros, sino también en los valores. La cooperativa es un referente en sostenibilidad ambiental, contando con un sistema de gestión certificado bajo la norma ISO 14001 que garantiza la mejora continua y el cumplimiento de las Mejores Técnicas Disponibles de la Unión Europea para prevenir la contaminación.
En el plano social, Cobadu es una entidad comprometida con la igualdad de oportunidades, un esfuerzo que le ha valido el distintivo «Óptima Castilla y León» en marzo de 2025. Su integración en la red de empresas comprometidas con la igualdad y la participación activa en foros de alto nivel -como los encuentros con la ministra Ana Redondo o con el comisario europeo de agricultura- demuestran que es un interlocutor fundamental para el desarrollo rural. Con más de 11.464 socios en España, presencia creciente en Portugal (con 1.500 clientes) y colaboraciones con las Islas Azores, Cobadu es hoy el faro que guía al sector primario hacia un horizonte de estabilidad y prosperidad colectiva.
Premio Empresaria del Año Banco Sabadell
ROCÍO HERVELLA
La empresaria que ha sabido redefinir la industria del café soluble
Rocío Hervella es consejera delegada y cofundadora de PROSOL, compañía que nació en 1998 con el apoyo de más de setenta inversores y que ha consolidado como una de las referencias europeas en café soluble y cápsulas. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, cuenta con formación ejecutiva en IE, Instituto San Telmo e IESE.
Con una trayectoria vinculada al sector cafetero desde 1994, combina una visión estratégica de largo plazo con un fuerte enfoque industrial. Además de su responsabilidad en PROSOL, forma parte de órganos empresariales y sectoriales de ámbito nacional e internacional, entre ellos es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea del Café y vicepresidenta de la Asociación Española del Café (AECafé), de la que fue presidenta. También participa en consejos asesores y de administración como IESE, CaixaBank o Deoleo.
A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos por su liderazgo empresarial, entre ellos el Premio Mujer Empresaria CaixaBank, el IWEC internacional o su inclusión en el ranking Top 100 Mujeres Líderes en España.
Este reconocimiento es un tributo a una mujer que ha logrado construir una reputación sólida en un sector donde se ha adaptado sin renunciar a la excelencia
Rocío Hervella representa una manera de entender la empresa en la que la visión industrial, la constancia y la orientación al largo plazo han sido determinantes. Su trayectoria al frente de PROSOL ha estado marcada por una combinación poco frecuente de solvencia técnica, conocimiento profundo del sector cafetero y capacidad para anticipar cambios en un mercado cada vez más exigente. Esa mirada le ha permitido consolidar un proyecto empresarial con identidad propia, asentado en la innovación, la calidad y una manera muy concreta de competir, poniendo el foco en la especialización, la eficiencia y la búsqueda permanente de valor añadido a través de la excelencia.
La fundadora de la compañía ha construido su trayectoria profesional desde una idea muy concreta de empresa basada en una gestión rigurosa, en el conocimiento del producto al detalle y en una capacidad innata para tomar decisiones adecuadas en un sector tan exigente como el del café. Al frente de PROSOL, ha sabido conducir un proyecto que nació en Venta de Baños y que con el tiempo ha ido ganando peso hasta situarse como un actor relevante en el mercado del café soluble y las cápsulas.
Ha construido su trayectoria desde una idea muy concreta de empresa basada en una gestión rigurosa
Bajo su liderazgo, PROSOL ha evolucionado hasta convertirse en una compañía con presencia internacional y con una posición destacada en el ámbito europeo del café soluble y las cápsulas.
Pero más allá de las cifras o del alcance comercial, la empresa ha sabido construir una cultura corporativa reconocible, basada en la mejora continua. Ese equilibrio entre industria, tecnología y compromiso ha sido una de las claves del crecimiento de PROSOL en los últimos años.
Desde sus diferentes responsabilidades, Hervella ha sido una de las voces que han contribuido a situar el debate sobre el café, la sostenibilidad y la competitividad industrial en un plano estratégico. Su perfil, además, encaja con el de una empresaria que ha sabido impulsar una organización compleja sin perder de vista a las personas el territorio y la necesidad de seguir evolucionando en un contexto de transformación constante.
Bajo su batuta, PROSOL ha consolidado una identidad corporativa que va más allá de la fabricación de producto
Bajo su batuta, PROSOL ha consolidado una identidad corporativa que va más allá de la fabricación de producto. Esa forma de trabajar le ha permitido construir una reputación sólida en un sector altamente competitivo, donde la capacidad de adaptarse sin renunciar a la excelencia resulta decisiva.
PROSOL fue fundada en 1998 en la localidad palentina de Venta de Baños, una compañía especializada en la elaboración de café soluble, cápsulas, bebidas de café y cereales solubles para distribuidores líderes en más de treinta países.
La empresa ha construido un modelo industrial sólido, basado en la calidad, la eficiencia y la innovación, trabajando con cafés de los mejores orígenes y desarrollando soluciones adaptadas a cada mercado. Bajo el liderazgo de Hervella, se ha consolidado como una de las referencias europeas del sector, con cerca de catorce millones de consumidores diarios y una destacada presencia internacional.
Mejor café para un mundo mejor
Su lema, «Mejor café para un mundo mejor», refleja una forma de entender el negocio que va más allá del producto. PROSOL aborda el café como una cadena completa -desde el origen, hasta la taza-, integrando sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad en cada decisión, con un modelo basado en la seguridad, la calidad y el coste, y en relaciones de confianza con todos sus grupos de interés.
Este compromiso se traduce en resultados concretos en la reducción del impacto ambiental y en la mejora de sus procesos, pero también en una apuesta decidida por las personas. La compañía cuenta con la certificación Empresa Familiarmente Responsable y desarrolla iniciativas como PROSALUD, orientadas al bienestar y la salud integral de su equipo, y PRODUAL, su programa de formación y empleabilidad que impulsa el talento joven y el acceso al mercado laboral.
La sostenibilidad no aparece en PROSOL como un añadido, sino como parte del núcleo del negocio. La empresa atesora, entre otros, el Premio Forbes-Credit Suisse Sustainability, un reconocimiento a sus esfuerzos para optimizar procesos y potenciar políticas sostenibles a lo largo de toda la cadena del café.
PROSOL ha ido forjando una identidad propia a partir de su actividad. Apostando por mejorar procesos, incorporar innovación y reforzar una gestión orientada a la eficiencia, con el objetivo de sostener su posición en un mercado muy competitivo.
Asimismo, a través de su programa de impacto social PROMUEVE, PROSOL impulsa proyectos que contribuyen al desarrollo del entorno, con iniciativas en el ámbito cultural como el apoyo a la Escuela Provincial de Órgano de Palencia (EPOP) o el Premio PROArte, que promueve la creatividad y la sostenibilidad dando una segunda vida a materiales industriales.
En conjunto, PROSOL desarrolla un modelo de crecimiento sólido que combina competitividad y responsabilidad.
Premio Empresa Familiar
INNOVA CHEF
El corazón gastronómico que late en Zamora y alimenta al mundo
La de Innova Chef es una de las historias más inspiradoras del panorama actual de la hostelería española. Comenzó hace ya 35 años como una apuesta particular y modesta por la distribución alimentaria y en la actualidad se ha convertido en todo un referente nacional de fabricación y logística gastronómica. La sede está en Zamora, pero la compañía ha sabido conjugar la tradición con un espíritu de innovación que ya viene en su propio nombre, convirtiéndose así en aliado para más de tres mil clientes del sector HORECA, referido a la ingente industria de la alimentación en hoteles, restaurantes y caterings.
En constante evolución, desde sus orígenes ha tenido claro que no se iba a conformar con ser un simple proveedor, sino que quería convertirse en un socio estratégico para el profesional de la cocina. Esta filosofía les ha ayudado a crecer hasta alcanzar una facturación anual de 18 millones de euros, con un equipo humano de cerca de un centenar de personas, que son el auténtico motor del éxito alcanzado.
Un departamento acompaña al hostelero en el diseño de cartas y la optimización de sus menús
Eficacia y modernidad son dos pilares básicos en los que se sustenta esta empresa, con unas instalaciones de más de 4.000 metros cuadrados desde donde se gestiona una compleja red logística que incluye una flota propia de más de quince camiones que se encargan de realizar más de doscientos repartos diarios.
A pesar de los números, Innova Chef es capaz de mantener la cercanía y el trato humano operando no solo en Zamora, sino también a través de delegaciones propias en Madrid y el País Vasco, con el objetivo de dar cobertura a todo el territorio nacional e, incluso, dar el salto a mercados internacionales, como la vecina Portugal, Alemania o incluso Suecia.
La empresa Innova Chef se ha convertido en sus 35 años de trayectoria en un referente gastronómico que conquista España con sabor, tradición e innovación
Cabe destacar en su trayectoria la creación de Chef Cooking Center, que ha supuesto una inversión que supera los dos millones de euros. Se trata de un centro de producción propia con el que se da un salto cualitativo hacia la productividad. En este espacio, que se compone de tres obradores independientes para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada, se elaboran semanalmente cinco mil kilos de productos con sello de calidad.
Bajo la dirección técnica del reconocido chef Ricardo Campos, el equipo de I+D+i trabaja incansablemente para desarrollar soluciones que faciliten la vida en las cocinas profesionales. Es aquí donde cobran vida productos ya emblemáticos como sus famosas croquetas, carnes confitadas, carpaccios y ensaladillas. Cada receta pasa por rigurosas pruebas de validación antes de su producción a gran escala, garantizando así que el sabor y la textura que llega al restaurante sea siempre excelente y homogéneo.
A pesar de su proyección internacional, Innova Chef nunca ha olvidado sus raíces. Su compromiso con el territorio zamorano es una de sus características más destacables. La empresa actúa como un escaparate y motor para los productores de proximidad, integrando materias primas de excepcional valor en sus elaboraciones.
Ejemplo de ello es el uso de la hamburguesa sayaguesa Bos Taurus Primigenius, procedente de una de las razas bovinas más antiguas de Europa, o el Lechazo de Castilla y León, de ganaderías locales. Además, sus croquetas, uno de sus productos estrella, se elaboran con leche fresca de la zona y la apreciada Harina Tradicional Zamorana, demostrando que la alta producción industrial no está reñida con el respeto al ingrediente de calidad suprema y origen certificado.
Pero lo que realmente diferencia a Innova Chef es su vocación de servicio. La compañía entiende que el éxito de su cliente es su propio éxito. Por ello, cuenta con un departamento de más de veinte asesores comerciales especializados que acompañan al hostelero en el diseño de cartas, la optimización de menús y la búsqueda de propuestas que marquen la diferencia en sus negocios.
Este acompañamiento se refuerza mediante jornadas de formación y demostraciones gastronómicas organizadas en sus propias instalaciones. Estas sesiones son espacios de intercambio de experiencias, donde los profesionales pueden aprender nuevas técnicas, probar elaboraciones y recibir consejos personalizados del equipo de cocina de Innova Chef, fortaleciendo así el tejido profesional del sector.
Desde el año 2015, la marca propia de Innova Chef se ha consolidado como un sello de máxima seguridad alimentaria y trazabilidad. El uso de sistemas avanzados de esterilización y pasteurización mediante autoclaves permite ofrecer productos con los más altos estándares de conservación, pero sin sacrificar las propiedades organolépticas de los alimentos.
Además de su propia fabricación, Innova Chef actúa también distribuyendo marcas de prestigio reconocido como Triticum, Castillo de Canena o Caviar Paris 1925. Esta combinación permite a los restauradores acceder a una propuesta gastronómica integral y de altísimo nivel a través de un único interlocutor de confianza.
La ambición de la empresa zamorana Innova Chef no se detiene en todos estos sectores. Mirando hacia el horizonte más próximo, la empresa ya planea su expansión física con la apertura de una nueva delegación en Barcelona, lo que les permitirá dar un servicio directo y aún más cercano a toda la zona de Cataluña.
Asimismo, la compañía está inmersa en un proceso de transformación digital ejemplar. Su enfoque no es sustituir el trato humano por máquinas, sino utilizar la tecnología para ser más mucho más accesibles y eficientes, manteniendo siempre esa esencia familiar y personalizada que los ha hecho grandes.
Por último, Innova Chef se prepara para entrar en los hogares, una vez conquistadas las cocinas profesionales. El desarrollo de una nueva línea de platos preparados dirigida al consumidor final busca trasladar todo el conocimiento y la calidad del canal profesional a las mesas familiares, respondiendo a la demanda de soluciones prácticas pero saludables y sabrosas.
En definitiva, Innova Chef es mucho más que una empresa de alimentación; es una historia de éxito zamorana que demuestra cómo, con pasión, inversión en innovación, además de un respeto profundo por el producto local, se puede liderar el mercado gastronómico nacional. Su legado de 35 años es solo el principio de un futuro que promete seguir deleitando a los paladares más exigentes.
Premio Empresa +Sostenible
HIPERBARIC
El compromiso humano y sostenible basado en altas presiones
Nacida en un modesto taller de calderería de Burgos como proyecto de innovación y desarrollo, ha logrado impulsar el negocio alrededor de todo el mundo
Desde Burgos, Hiperbaric ha sido capaz de dominar el mercado global de las tecnologías de altas presiones y convertirse en un referente ético de sostenibilidad y gestión humana. Con una trayectoria que abarca un cuarto de siglo, esta firma ha demostrado que la vanguardia tecnológica y el compromiso con el entorno pueden llegar a ser los motores de un éxito económico sin precedentes.
El origen de Hiperbaric se remonta a 1999, cuando arrancó como un proyecto de investigación y desarrollo dentro de un modesto taller de calderería llamado Amahe, en Burgos. Bajo la visión de su fundador y actual CEO, Andrés Hernando, y el talento de jóvenes becarios -entre ellos Santiago Tárrago, hoy director de I+D-, la empresa se propuso un reto ambicioso: diseñar un equipo industrial de procesado de alimentos por altas presiones (HPP).
En el año 2025 obtuvo la certificación de Residuo Cero, tras lograr reutilizar y reciclar el 96% de los residuos generados
Esta tecnología, entonces emergente, permitía extender la vida útil de los alimentos y garantizar su seguridad microbiológica sin recurrir a conservantes químicos, manteniendo intactas todas las propiedades nutricionales y el sabor original del producto. Tras dos años de investigaciones, en 2001 se puso en funcionamiento el primer prototipo y solo un año después se instaló el primer equipo comercial en la planta de Campofrío.
Tras obtener la certificación ASME -requisito indispensable para el exigente mercado estadounidense-, la compañía inició una expansión internacional y en 2006 sus equipos ya estaban presentes en Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia y Nueva Zelanda. 25 años después, ostenta una cuota de mercado del 65% a nivel mundial, con más de 450 equipos instalados en más de medio centenar de países. En España, ocho de cada diez máquinas de alta presión llevan el sello de la firma burgalesa.
Aunque el procesado de alimentos (HPP) es el motor de la empresa, Hiperbaric ha sabido evolucionar con un ambicioso plan de diversificación iniciado en 2016. Su pasteurización en frío sigue siendo la referencia del sector, permitiendo procesar desde zumos y lácteos hasta productos cárnicos y platos preparados, con lo que se desarrolla un modelo de consumo más saludable y con menos desperdicio alimentario. Un hito reciente en esta línea fue la instalación del equipo HPP número 400 en 2025, consolidando su hegemonía técnica. Además, innovaciones como el HPP Bulk han permitido procesar líquidos a granel con una automatización total antes del envasado, aumentando drásticamente la productividad.
Por otra parte, en 2019, la empresa comenzó a comercializar la tecnología de Prensado Isostático en Caliente (Hot Isostatic Pressing, HIP). Este proceso somete a piezas metálicas y cerámicas a presiones de hasta 2.000 bar y temperaturas de hasta 2.000 °C para eliminar porosidades y conferirles propiedades mecánicas excepcionales. Es una tecnología crítica para sectores como el aeroespacial y los implantes médicos. Un éxito reciente en esta área ha sido la venta en Taiwán del primer equipo HIP destinado precisamente a la industria aeroespacial.
Mirando hacia el futuro de la energía, Hiperbaric lanzó en 2021 su línea de compresión de hidrógeno a alta presión para movilidad sostenible. La compañía se ha posicionado como líder europeo en este ámbito, suministrando equipos para hidrogenerar y proyectos emblemáticos de descarbonización industrial. Destacan colaboraciones con el Centro Nacional del Hidrógeno en Puertollano y el proyecto Power to Green Hydrogen en Mallorca. En 2025, la empresa alcanzó el liderazgo europeo en esta tecnología al expandirse a mercados como Países Bajos, Austria, Suecia y Finlandia.
Para Hiperbaric, la sostenibilidad no es una moda, sino un compromiso que forma parte de su Plan Director de Sostenibilidad 2023-2026. En el año 2025 obtuvo la certificación de Residuo Cero, tras lograr reutilizar y reciclar el 96% de los residuos generados.
Su desempeño ambiental se sustenta en tres grandes logros. En primer lugar, la gr siendo reconocida con el sello oficial «Calculo y Reduzco» del Ministerio para la Transición Ecológica. Durante el trienio 2022-2024, logró disminuir su intensidad de emisiones en un 23,2%, operando con un 100% de energía eléctrica de fuentes renovables. Su objetivo es alcanzar las cero emisiones netas para 2040.
La digitalización y recursos es otro de sus pilares. Siguiendo su política «paperless», la firma ha reducido el uso de papel en un 65% respecto a 2022, con la meta de eliminarlo totalmente en 2026.
Completa este trío vinculado a las acciones en sostenibilidades el denominado Bosque de Hiperbaric, un proyecto tangible de regeneración donde se planta un árbol por cada máquina vendida. Hasta la fecha, más de 350 árboles crecen en un terreno anexo a sus instalaciones en Burgos, mejorando la biodiversidad local.
El CEO Andrés Hernando define el propósito de la empresa de forma clara. «Ser una referencia en el crecimiento personal y profesional de todas las personas de nuestros grupos de interés». Este enfoque humano se traduce en iniciativas concretas que van más allá del ámbito laboral tradicional.
En materia de bienestar, Hiperbaric ha implementado agendas que incluyen actividades lúdico formativas, caminatas grupales y programas de salud pioneros . La seguridad es prioritaria, con el objetivo de alcanzar los cero accidentes con baja para 2026.
El compromiso social de la empresa es igualmente diverso y profundo, partiendo de la inclusión laboral. Hiperbaric colabora con la Fundación CISA para la inclusión de personas con discapacidad y mantiene un taller productivo en el centro penitenciario de Burgos, donde internos fabrican componentes clave para los equipos de alta presión.
También tiene un espacio para el talento joven, con el proyecto Hiperbaric Challenge, donde estudiantes de ESO, Bachillerato y FP diseñan y construyen coches de inercia, fomentando la vocación técnica y el espíritu emprendedor desde la base.
El liderazgo femenino está entre sus prioridades, ya que la empresa forma parte del foro LideraMdo, que impulsa la visibilidad de las mujeres directivas. Un ejemplo de este talento es Carole Tonello, vicepresidenta de Desarrollo de Negocio, premiada en 2025 por el Ministerio de Industria como la autora de la Mejor Patente de una Mujer Inventora.
Con todo esto, Hiperbaric representa la excelencia del tejido industrial español, siendo una empresa que nació de un pequeño taller y que hoy, gracias a su rigor científico y su ética corporativa, lidera el mundo desde Burgos. Con una expansión que ya ha llegado a Shanghai con nuevas oficinas en 2024 y una sólida presencia en Miami, la compañía mira hacia el 2026 con la confianza que dan los resultados récord y un equipo humano cohesionado.
Su capacidad para innovar en sectores tan variados como la alimentación, el espacio y la energía verde, manteniendo siempre el foco en el bienestar de las personas y la protección del planeta, convierte a Hiperbaric en un modelo a seguir en la nueva economía global descarbonizada. Una historia de 25 años que es solo el principio.
Premio Trayectoria
GRUPO TECOPY
La multinacional del futuro militar y civil en Europa
El Grupo Tecopy consolida su presencia mundial con una plantilla de más de 270 profesionales repartidos entre sus diferentes oficinas, convirtiéndose en un referente en ingeniería, tecnología y formación
La historia del Grupo Tecopy es el relato de una transformación constante que comenzó en un modesto apartamento de 65 metros cuadrados en la Plaza Cuartel Viejo de Zamora y que hoy, 41 años después, se proyecta en cuatro de los cinco continentes. Fundado el 18 de septiembre de 1985 por José Ramón Jiménez Iglesias, el grupo ha pasado de contar con un equipo de apenas tres personas a consolidar una plantilla de más de 270 profesionales, convirtiéndose en un referente multidisciplinar en ingeniería, tecnología y formación, sabiendo superar las crisis económicas mediante la diversificación y una apuesta inquebrantable por la I+D+i, capítulo al que ha destinado más de 15 millones de euros desde 1995.
En 1985, el panorama tecnológico era radicalmente distinto al actual. Los primeros pasos de Tecopysa, la unidad primogénita del grupo, se dieron con ordenadores lentos de apenas 18 Kb de memoria, impresoras de impacto ruidosas y portátiles que costaban 3.000 euros de la época. Sin embargo, la visión de Jiménez Iglesias era clara: ofrecer un servicio de consultoría muy especializado con vocación europea.
Su éxito se basa en lo que su CEO, Roberto García, denomina el «círculo de oro», que se traduce en ofrecer servicios exclusivos y tecnológicamente avanzados a un coste accesible
La evolución física de la empresa refleja su crecimiento sostenido. Del apartamento inicial pasó a una oficina de 110 metros cuadrados, luego a una nave en el Polígono de la Hiniesta y, finalmente, en 2005, a su sede actual en la avenida Príncipe de Asturias en Zamora. Paralelamente, el grupo expandió su presencia territorial abriendo centros de trabajo estratégicos en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), Madrid, Cáceres, Badajoz, La Rioja y Valencia.
Grupo Tecopy ha estructurado su actividad en tres unidades de negocio que, aunque independientes, generan sinergias transversales que aportan un valor añadido único en el mercado. La primera de ellas es Tecopysa, que suma más de cuarenta años de experiencia, centrada en la ingeniería civil e industrial. Sus logros en la infraestructura española son más que destacables. Ha diseñado 2.138 kilómetros de carreteras y 1.742 kilómetros de autovías, lo que representa el 13% del total nacional. También ha participado en el diseño de 280 kilómetros de AVE, cubriendo el 5% de la red de alta velocidad de España, sin olvidar su experiencia en hidráulica, que incluye el diseño de cinco presas (dos de ellas en Ecuador), más de cien informes de seguridad de presas y 75 estaciones depuradoras de aguas residuales.
Otra de empresas líderes del Grupo Tecopy es Cotesa, fundada en el año 2000. Representa el brazo más innovador, especializándose en movilidad y sistemas de información geográfica (GIS). Destaca su capacidad de análisis geoespacial mediante la observación de la Tierra (Ageo) y el tratamiento de imágenes satelitales. Cotesa ha trabajado en la planificación urbanística de más de 2.000 municipios y ha desarrollado proyectos de «destinos turísticos inteligentes» y Smart City en las principales capitales de provincia españolas.
Completa esta terna de negocio Enclave, que arranca en 2002 para redefinir la formación mediante el uso de realidad virtual, realidad aumentada y gemelos digitales. No se limita a la formación tradicional sin más, sino que aplica tecnología inmersiva para simular entornos de entrenamiento complejos, combinando pedagogía y herramientas de última generación para maximizar el aprendizaje.
El éxito del Grupo Tecopy se basa en lo que su CEO, Roberto García, denomina el «círculo de oro», que se traduce en ofrecer servicios exclusivos y tecnológicamente avanzados a un coste accesible. La clave reside en que la tecnología de Cotesa se aplica a los proyectos de ingeniería de Tecopysa y a los planes de formación de Enclave.
Un ejemplo tangible de esta sinergia es la participación de Tecopysa en el ambicioso proyecto de digitalización de carreteras del Ministerio de Transportes. Según García, la empresa puede competir con las grandes ingenierías porque cuenta con el soporte de su propia unidad tecnológica para desarrollar algoritmos y visores web específicos que enriquecen los proyectos tradicionales.
Esta capacidad de innovación no es reactiva. La compañía ya trabajaba en entrenamiento de comandos (prompt engineering) y digitalización mucho antes de que la inteligencia artificial se convirtiera en una tendencia masiva en el sector empresarial.
Aunque su mercado natural es la Unión Europea, el Grupo Tecopy opera actualmente en Nicaragua, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Marruecos, Camerún y Australia.
Por otra parte, el sector de Defensa se ha consolidado como una línea de negocio prioritaria y, desde hace 15 años, el grupo colabora con el Ministerio de Defensa de España en cartografía y tratamiento de imágenes satelitales de alta resolución para el control de fronteras. Este prestigio le valió ser contratado por el Gobierno de Bélgica para replicar dichos trabajos, y actualmente lidera proyectos de la UE que aplican IA para la obtención de modelos 3D con fines militares.
«No somos una empresa de inversión ni de edificios, somos una empresa de capital humano», afirma Roberto García. Esta filosofía se traduce en datos concretos, con un perfil técnico de sus empleados, en una plantilla donde más del 40% son mujeres y profesionales de veinte nacionalidades distintas. Además, la edad media de los trabajadores es de menos de 40 años y la empresa ha implementado con éxito el teletrabajo en diferentes puntos de la geografía nacional. Además, ha invertido más de 900.000 euros en formación y se mantienen convenios con 17 universidades para la formación de becarios.
El Grupo Tecopy alinea su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030. Su misión es impulsar una transformación digital que mejore la eficiencia y la seguridad, pero siempre bajo un prisma de sostenibilidad en las infraestructuras.
Con un volumen de negocio que superó los 20 millones de euros en 2025, las previsiones para el próximo lustro son optimistas pero realistas. El Plan Estratégico 2025-2030 proyecta desde un crecimiento anual medio del 10% hasta alcanzar una facturación de 32,5 millones de euros al final del periodo y poder elevar la plantilla a los 400 profesionales en 2030, manteniendo firme su compromiso de invertir el 5,2% del presupuesto anual en I+D+i, lo que se traduce en más de un millón de euros cada año.
En conclusión, el Grupo Tecopy representa el éxito de un modelo empresarial que combina la solidez de la ingeniería tradicional con la agilidad de la vanguardia tecnológica, demostrando que desde ciudades como Zamora y Valladolid se pueden liderar proyectos de relevancia mundial.
Premio Empresa + Internacional
AYB HISLABOR
Pequeños detalles para conquistar el mundo
La compañía vallisoletana, con más de cuarenta años de trayectoria, se ha consolidado como el referente líder en fabricación y distribución de mercería en Europa, con 200.000 referencias que exporta a más de cuarenta países
La moda de todo el mundo tienen mucho que agradecer a AyB Hislabor, la empresa española que ha logrado posicionarse como el mayor fabricante y distribuidor de mercería y confección de Europa. Bajo el lema «Una gran casa para tus pequeños detalles», la firma, con sede en la localidad vallisoletana de Tordesillas, ha convertido lo minúsculo en un negocio de escala global, con una trayectoria que arranca nada menos que en 1880, llegando a consolidarse como referente en el sur de Europa durante más de cuarenta años. AyB Hislabor representa la combinación perfecta entre la tradición del saber hacer de Castilla y León y la innovación tecnológica de vanguardia
La magnitud de esta empresa se comprende mejor a través de sus cifras. Gestiona un stock de 200.000 referencias, lo que le permite garantizar un servicio ágil con entregas en un plazo de 24 a 48 horas. Esta capacidad de respuesta es vital en un sector donde los tiempos de producción industrial no admiten esperas.
Su oferta se estructura en seis líneas estratégicas que cubren todas las necesidades del diseño textil, con originales nombres que aluden a diferentes procesos de la confección. Así, «Adorna» está especializada en el valor añadido e incluye apliques, cristal, plumas y adornos diseñados para hacer que cada prenda sea única.
«Borda» se centra en los elementos técnicos y esenciales, como mercería metálica, hilaturas y complementos para el sector de la corsetería, mientras que «Cierra» es todo un orgullo para la compañía, ya que alberga la mayor colección de botones y hebillas de toda Europa. La producción de botones es masiva, superando los nueve millones de unidades anuales.
«Diseña» se centra en un espacio dedicado a la estética y el acabado, con encajes, cintas, pasamanerías y elásticos, junto a «Pasamanería», la línea de producción propia enfocada específicamente en la decoración y el hogar. Esta singular estructura se cierra con «Zipper», centrada en la fabricación de cremalleras de alta calidad, con una producción que también supera los nueve millones de unidades al año.
Para competir a nivel mundial, tiene una filial en China, presencia que facilita la logística y la caza de tendencias
Además de estos productos, la empresa produce anualmente más de nueve millones de metros de encajes y flecos, demostrando una capacidad industrial que muy pocos competidores pueden igualar en el continente.
Para respaldar su promesa de servicio y calidad, AyB Hislabor ha realizado inversiones millonarias en infraestructuras. La compañía cuenta con 35.000 metros cuadrados de instalaciones en España, donde destaca su planta de fabricación y tintorería propia. Estas instalaciones están equipadas con tecnología de última generación, lo que permite un control total sobre el proceso productivo, desde el diseño inicial hasta el teñido final de las piezas, asegurando una homogeneidad de color y calidad que las marcas de moda exigen.
Pero su visión no es solo local. Para competir a nivel del negocio textil mundial, la empresa cuenta con una filial directa en Guangzhou (China). Esta presencia en Asia les permite estar en el epicentro de la cadena de suministro global, facilitando la logística y la detección temprana de tendencias. La internacionalización no es un proyecto futuro para AyB Hislabor, sino una realidad presente y uno de sus principales motores de crecimiento. Actualmente, la empresa trabaja con clientes en más de cuarenta países .
Además, las cifras avalan este éxito, con exportaciones que representan más del 30% de su facturación anual. El objetivo de la dirección es seguir consolidando esta presencia mediante un crecimiento sostenible, llevando «el saber hacer de Castilla y León a todo el mundo».
Para lograr esta expansión, la empresa se apoya en tres pilares fundamentales, como son una red comercial activa, con un equipo que mantiene un contacto permanente y presencial con clientes internacionales; una adaptación local a través del desarrollo de colecciones específicas que responden a las necesidades y gustos de cada mercado particular y la presencia en ferias de referencia, convirtiéndose en un expositor habitual en los eventos más importantes del calendario textil mundial, como Milano Unica, para el mercado mediterráneo en Italia; Première Vision Paris, considerado el evento más importante del sector de la moda a nivel mundial o H&H Cologne, la feria líder en Alemania para el sector de las manualidades y mercería especializada.
Por otra parte, AyB se ha convertido en un compañero estratégico para tres perfiles de clientes muy diferenciados. Por un lado, las industrias y fabricantes globales, a quienes abastece con los más exigentes estándares de calidad. En segundo lugar, están los mayoristas, a quienes proporciona variedad y un stock garantizado para distribuidores en todo el mundo que necesitan condiciones competitivas. Y, por último, pero no menos importante, las mercerías y tiendas, a las que ofrecen un trato cercano y asesoramiento sobre nuevas tendencias, ayudando al pequeño comercio a mantenerse actualizado.
En un mercado cada vez más concienciado con el impacto ambiental y la seguridad del consumidor, AyB Hislabor ha hecho de la certificación un estandarte. La compañía cumple con las normativas más exigentes de la industria y, además, cumplen con los estándares específicos de los grandes gigantes del textil, como Clear to Wear y PHSS, lo que les permite ser proveedores de confianza para las marcas de moda más importantes del planeta. Estas certificaciones son verificadas mediante auditorías continuas, tanto internas como externas, garantizando que cada botón o cremallera cumple con lo prometido.
AyB Hislabor es un ejemplo de cómo una empresa familiar puede escalar hasta convertirse en un líder europeo sin perder de vista el valor del detalle. Con una capacidad para gestionar millones de líneas de albarán al año y una infraestructura que une Tordesillas con China, la compañía está preparada para los retos de la moda del siglo XXI. Su apuesta por la fabricación propia, la internacionalización sostenible y un compromiso innegociable con la calidad posicionan a AyB Hislabor no solo como un proveedor de fornituras, sino como una pieza esencial en la maquinaria de la moda global. En un mundo de grandes volúmenes, AyB Hislabor sigue demostrando que el éxito reside, precisamente, en los pequeños detalles.
Premio Empresa con + Impacto Social
GRUPO ENTREPINARES
Tradición e innovación para liderar con éxito el sector quesero
Sin olvidar sus raíces zamoranas, y con proyección en países como Estados Unidos, República Dominicana o China, Grupo Entrepinares es todo un referente en su campo
Grupo Entrepinares se ha forjado un nombre desde su fundación, en 1984, logrando una identidad propia en el sector agroalimentario español sin perder su vínculo con la tradición quesera. La base la implantó Antonio Martín, fundador y director de la empresa, cuya familia ya tenía una arraigada tradición en el sector primario en la localidad zamorana de Tapioles. Esta vinculación directa con el origen y el medio rural ha sido la pieza clave de su estrategia y el motor de una evolución constante que hoy en día sitúa a Entrepinares como el mayor fabricante nacional de quesos.
Su trayectoria está marcada por hitos que reflejan su capacidad de crecimiento sostenido. Doce años después de su creación, en 1996, fue reconocida como la mejor empresa de Castilla y León, un galardón que anticipaba su consolidación como referente agroalimentario nacional. Uno de los momentos más transformadores de su historia ocurrió en el año 2000, cuando se convirtió en interproveedor de Mercadona. Esta relación, que ya suma 25 años de trayectoria, goza de una salud excepcional y ha sido fundamental para su expansión.
Además de su éxito comercial, la empresa ha demostrado un compromiso inquebrantable con el entorno social y deportivo. En 1991 inició el patrocinio del equipo de rugby VRAC Quesos Entrepinares, convirtiéndose en una de las relaciones más longevas del deporte en España con respecto a los patrocinadores. Este gesto se puede leer como un referente más hacia sus valores de trabajo en equipo y perseverancia.
En la actualidad, Entrepinares es un gigante del sector con una producción anual que supera los cien millones de kilos de queso. Su infraestructura es un despliegue de modernidad y eficiencia, contando con siete plantas de producción y un centro de envasado y logística distribuidos entre Castilla y León, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha.
En 2024, se finalizó la construcción de una nueva torre de secado en Castrogonzalo, con una inversión de más de 30 millones
La eficiencia de estos centros se apoya en un alto grado de automatización, utilizando tecnologías de vanguardia como robots, vehículos de guiado automático, almacenes automáticos, sistemas de visión artificial y sistemas de limpieza CIP. Estas herramientas aseguran que la compañía mantenga los más altos estándares de calidad y competitividad en un mercado global.
Los últimos datos registrados en 2025 subrayan su peso en el sector, con una facturación de 723 millones de euros -lo que significa un crecimiento del 8% con respecto al año anterior-, una producción de 104 millones de kilos, con un incremento del 4%, el uso de 600 millones de litros de leche, también con un incremento del 15% con respecto a 2024, así como cuarenta millones de kilos más de derivados lácteos, que representa un 11% de crecimiento.
El aumento de estos datos es el resultado de una fuerte política de inversión, destinando más de 140 millones de euros en los últimos cuatro años para modernizar sus centros y generar valor compartido con toda su cadena de suministro.
Entrepinares no solo domina el mercado nacional, sino que ha llevado el sabor de sus quesos a más de 50 países. Su presencia internacional abarca Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México, Uruguay, Cuba, República Dominicana, Oriente Medio y mercados asiáticos estratégicos como China y Taiwán.
Mirando hacia el futuro, la compañía continúa apostando por la innovación con proyectos de gran calado. En 2024, se finalizó la construcción de una nueva torre de secado en Castrogonzalo (Zamora), con una inversión superior a los 30 millones de euros. Esta instalación está diseñada para procesar el suero lácteo generado en la elaboración del queso, buscando ser la instalación más eficiente de los próximos cincuenta años al minimizar el consumo de energía y materias primas.
Asimismo, para el cercano horizonte de 2027, el grupo ha anunciado un proyecto estratégico en su planta de Vilalba, en Lugo, para la fabricación de queso cottage. Con una inversión de 20 millones de euros, esta iniciativa permitirá producir más de siete millones de kilos anuales, respondiendo de manera ágil a las nuevas tendencias de consumo global.
Para Entrepinares, el crecimiento empresarial es indisoluble del desarrollo humano. La compañía genera empleo estable y de calidad para más de 1.600 profesionales en sus ocho centros de trabajo. Su filosofía de recursos humanos se basa en ofrecer entornos de trabajo seguros, formación continua y oportunidades reales de promoción interna, convirtiéndose en una herramienta de estabilidad para miles de familias.
Además, el compromiso con la igualdad de oportunidades ha sido una constante. En 2004, la empresa desarrolló su I Plan de Igualdad y, en 2005, obtuvo el distintivo Óptima CyL, reconocimiento de la Junta de Castilla y León a su labor como entidad promotora de la igualdad entre hombres y mujeres. Otro ángulo de ese trabajo hacia la inclusión se reconoce en la renovación del Convenio Inserta de Fundación ONCE, por el que el grupo prevé la contratación de 15 personas con discapacidad en los próximos tres años, alcanzando un total de 36 desde el inicio de esta colaboración.
Entrepinares entiende su éxito como un progreso compartido. Muchos de sus centros productivos se ubican en el medio rural, actuando como impulsores de la cohesión territorial y aportando actividad productiva en zonas de la denominada España Vaciada. Su actividad diaria dinamiza la economía local y genera oportunidades para más de 700 ganaderías y más de una veintena de cooperativas.
Muchos de sus centros productivos se ubican en el medio rural, aportando actividad en la España Vaciada
Este apoyo al sector primario no es solo comercial, sino técnico y estratégico. La compañía desarrolla el proyecto CILAE (Entrepinares por el Ciclo Lácteo Eficiente), una iniciativa muy valorada que ayuda a los ganaderos a mejorar su eficiencia estudiando costes clave como alimentación, mano de obra y recría. El objetivo final es asegurar la viabilidad de las granjas proveedoras y favorecer el relevo generacional en el campo.
Por otra parte, la vinculación con Zamora, tierra natal de su fundador, es especialmente significativa. La planta de Castrogonzalo es un ejemplo de cómo la inversión industrial puede transformar una comunidad. Con la nueva torre de suero, se han alcanzado los cincuenta puestos de trabajo directos y se han generado numerosos empleos indirectos. Además, este proyecto destaca por su enfoque sostenible, ya que, gracias a tecnologías avanzadas, se ha logrado reducir la emisión de residuos en un 15% y optimizar el uso de recursos naturales. Es una apuesta que garantiza la competitividad y sostenibilidad de la actividad agroalimentaria zamorana para las próximas décadas.
Entrepinares afronta el futuro con una hoja de ruta clara y responsable. Al combinar la tradición quesera con la innovación tecnológica más puntera, la empresa ha logrado ser un líder indiscutible, pero sin olvidar sus raíces. Su modelo de negocio demuestra que es posible alcanzar el éxito global mientras se fortalece el vínculo con el campo, se impulsa el empleo inclusivo de calidad y se actúa como un motor económico vital para el territorio. Con inversiones estratégicas en marcha y un compromiso firme con la sostenibilidad, Entrepinares se proyecta como una compañía preparada para seguir liderando el sector lácteo durante muchos años más.
Premio Mejor Startup del Año
DAREMAPP
Una revolución digital en la manera de viajar
Fundada en 2025, la empresa salmantina ha logrado tener presencia en 27 países con el desarrollo de una herramienta al alcance de cualquier teléfono móvil
Con poco más de un año de trayectoria, DareMapp es una empresa tecnológica que ha sabido cambiar la forma que tienen los viajeros de organizar sus escapadas y conocer nuevos destinos. Fundada en Salamanca, esta startup tecnológica ha desarrollado una aplicación móvil que ofrece otras perspectivas para disfrutar de la desconexión y el descanso.
La plataforma, lanzada en 2025, tiene como objetivo resolver un problema cada vez más recurrente en el sector turístico como es la limitación de los modelos tradicionales de las visitas guiadas. Y es que los viajeros se encuentran ante el dilema de depender de un guía turístico con grupos masificados y horarios rígidos, o recorrer la ciudad por su cuenta, perdiéndose algo interesante.
Una tecnología propia con IA, el comité de expertos y colaboradores locales son los tres pilares sobre los se sustenta la empresa
La solución la ofrece DareMapp, dando la posibilidad de que los turistas puedan explorar cualquier destino a su propio ritmo, de forma autónoma y con total libertad, pero manteniendo la calidad de la información cultura e histórica y, además, en su propio idioma, como tener un guía turístico en el móvil las 24 horas del día.
Detrás de esta idea están Ricardo Hernández, Luis Vaquero y Sebas de Prada, los tres fundadores, más que satisfechos con lo que están consiguiendo en un tiempo récord. «Que el 85% de nuestros usuarios sean internacionales y de sesenta nacionalidades distintas nos confirma que la necesidad de viajar con flexibilidad es una tendencia global. Desde nuestra sede en el Parque Científico de la USAL, hemos desarrollado un modelo de negocio en el que ya confían marcas como Booking o Tripavisor», enumera Hernández.
La aplicación móvil cuenta con rutas con localización GPS, donde se puede acceder a itinerarios guiados paso a paso para que el usuario no se pierda ningún monumento destacado del lugar, pero también los rincones menos conocidos, mediante geolocalización. Además, dispone de audioguías con contenidos detallados que explican la historia y los puntos de interés de cada ciudad, en un tono ameno, pero también riguroso.
El viaje se puede hacer mucho más entretenido con DareMapp a través de sus juegos y retos. Acertijos, preguntas y dinámicas vinculadas al entorno. De esta manera, gracias a la gamificación, los visitantes deben fijarse en los detalles de las calles y monumentos para resolver desafíos, convirtiendo la visita cultural en una experiencia participativa.
Por último, se añaden recomendaciones locales, que ayudan a personalizar todavía más el viaje y disfrutar del destino como un habitante local más, conociendo rincones interesantes o restaurantes y bares donde reponer fuerzas o descubrir lo mejor de la gastronomía del lugar.
Con todas estas funcionalidades, es lógico que no teman a la competencia que pueda suponer herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, ya que son conscientes de que esta alternativa de IA presenta grandes carencias en el terreno, con información poco fiable, desactualizada, sin un mapa interactivo integrado y, sobre todo, con falta de experiencia participativa y sin conocimiento local que aporta el valor humano, aspectos de los que puede presumir esta startup.
«Superar las 150.000 descargas y entrar en el top 10 de ingresos de Google Play en Semana Santa refleja un cambio real en el comportamiento del turista. El viajero actual busca autonomía y nuestra tarea es comunicarle que, con el móvil en la mano, puede descubrir una ciudad a fondo, pero manejando su propio tiempo, sin depender de nadie», anima Luis Vaquero.
Son tres pilares sobre los que se sustenta, comenzando por una tecnología propia desarrollada por ingenieros y potenciada por la inteligencia artificial, para lograr confeccionar rutas increíbles de forma optimizada. Rutas que, además, son revisadas y terminadas por un equipo humano multidisciplinar, desde historiadores del arte hasta profesionales del turismo o traductores. Todos ellos garantizan un producto de alta calidad, al que se une una tercera pata, la sólida red de guías locales en múltiples países que aportan historias únicas, consejos prácticos y trucos locales. Así que, aunque la IA está muy presente en este proyecto, el toque humano es imprescindible para alcanzar el éxito.
«El objetivo técnico siempre fue alejarse de las guías planas de audio o los sistemas automáticos por GPS que terminan cansando al usuario. Hemos creado una herramienta donde el contenido se adapta al ritmo del viajero mediante el juego. Unir tecnología propia e inteligencia artificial con el rigor y el toque de un equipo humano es lo que nos permite ofrecer un producto premium a un precio imbatible», justifica Sebas de Prada.
El crecimiento de la plataforma ha permitido consolidar una red internacional amplia en este verano, con presencia en más de 130 ciudades -principalmente europeas-, con cobertura activa en 27 países y una alta escalabilidad, ya que, gracias a su optimización técnica, el equipo tiene la capacidad de incorporar tres ciudades nuevas a la semana, acelerando su expansión internacional con los más altos estándares de calidad. Con más de 150.000 usuarios, la plataforma ya cuenta con clientes de más de sesenta nacionalidades distintas. Solo el 15% de los usuarios son españoles, con consumidores principalmente en Estados Unidos, Alemania y Francia.
De meteórica se puede calificar la carrera de DareMapp en poco más de un año de trayectoria. «Hemos demostrado que se puede competir y liderar el sector tecnológico internacional desde Salamanca. No hemos llegado hasta aquí para ser un jugador más; queremos que DareMapp sea el estándar europeo para hacer turismo y lo estamos haciendo desde nuestra tierra», subraya con orgullo Ricardo Hernández.
Análisis
Los pilares que impulsan la excelencia económica
La región presenta un crecimiento del PIB superior a la media europea, impulsado por la producción industrial y el éxito de sectores como la automoción y la agroalimentación
La economía de Castilla y León ha arrancado 2026 con una fuerza excepcional. Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Producto Interior Bruto (PIB) regional creció un 2,7% durante el primer trimestre en tasa interanual. Este dato sitúa a la comunidad como el cuarto mayor aumento de todo el país, demostrando su capacidad para competir con las regiones más dinámicas de España.
Este impulso viene de un excelente 2025, año en el que Castilla y León creció un 3,3%, superando con creces la media nacional (2,6%), la de la Unión Europea (1,4%) y la de la zona euro (1,2%). Y las previsiones señalan que la comunidad prolongará esta expansión con un crecimiento del 2%. Este dinamismo se apoya en la industria, los servicios y un sector primario que sigue demostrando su importancia estratégica.
La producción industrial ha despegado con un aumento espectacular del 8,1% interanual hasta marzo de 2026, registrando el mayor crecimiento de todas las comunidades autónomas. El sector de la automoción sigue siendo una pieza clave en este éxito, manteniendo un «buen tono» que impulsa la inversión y la actividad. Además, la industria agroalimentaria destaca por su excelencia, siendo un 13% más competitiva que la media nacional, gracias a su alta productividad. Con más de 2.800 empresas, este sector es el quinto más grande de España y genera casi el 15% del Valor Añadido Bruto de la región.
La apuesta por la calidad se extiende también a la tradición. La reciente entrega de los distintivos de la «A» de Artesanía de Castilla y León a más de 60 talleres refuerza la identidad y competitividad de los productos locales, aunando alma y oficio con el diseño contemporáneo para aspirar a poder conquistar también los mercados internacionales.
Este crecimiento económico se traduce en bienestar para los castellanos y leoneses. El mercado laboral muestra una evolución muy positiva, con una tasa de paro del 9% en el primer trimestre de 2026, una cifra significativamente inferior al 10,8% de la media española. La afiliación a la Seguridad Social sigue de esta manera su senda ascendente, con un crecimiento del 1,6% interanual en abril de este año.
Hay que destacar que sectores específicos como el turístico están contribuyendo de forma notable a esta creación de empleo, sumando cerca de 1.800 nuevos afiliados en el inicio del año, lo que eleva el total de trabajadores en este ámbito a más de 76.400 personas. Asimismo, el sector tecnológico ha demostrado ser un yacimiento de empleo cualificado, sumando más de 1.200 nuevos puestos en el último ejercicio, con provincias como Valladolid y Burgos liderando esta intensidad tecnológica.
Castilla y León no solo crece, sino que se transforma. La Junta de Castilla y León ha demostrado una gestión impecable de los fondos europeos Next Generation, alcanzando un nivel de ejecución del 85,2%, lo que supone haber movilizado más de 2.014 millones de euros para modernizar la economía.
Para la administración regional, la inversión en conocimiento es una prioridad absoluta. Por ello, ha movilizado ayudas por valor de 1,5 millones de euros para mejorar la capacidad científica de los centros tecnológicos regionales. Además, programas de éxito como la aceleradora Wolaria han facilitado la creación de 254 empresas innovadoras desde 2012, generando más de 1.300 empleos y atrayendo una inversión empresarial que llega a superar los 68 millones de euros.
La Compra Pública de Innovación se ha consolidado también como una herramienta estratégica, impulsando proyectos en sectores de vanguardia como la ciberseguridad, la salud y la digitalización, con una inversión de 24 millones de euros que ha permitido formar a más de 2.100 profesionales, lo que pone a la comunidad a la vanguardia de las nuevas tecnologías.
Por otro lado, las empresas de Castilla y León miran al mundo con confianza. A pesar de la incertidumbre internacional, las exportaciones han arrancado 2026 con registros muy positivos, acelerando su crecimiento hasta el 5,3% interanual en el primer trimestre, superando ampliamente la media nacional, que se sitúa en el 0,7%. La comunidad cuenta, además, con un núcleo sólido de 2.111 exportadores regulares, con empresas que llevan al menos cuatro años consecutivos compitiendo con éxito comprobado en el exterior.
La estrategia regional pasa por la diversificación y la apuesta por la máxima calidad. Sectores como el de bienes de equipo y la automoción lideran las ventas fuera de las fronteras españolas, mientras se abren nuevas oportunidades en mercados emergentes de Asia e Iberoamérica. El mensaje de la administración se centrar en subrayar que las exportaciones no dependen del tamaño, sino de la capacidad de competir, por lo que anima a pymes y micropymes a llevar la excelencia de Castilla y León a todo el planeta.
La vitalidad económica de Castilla y León se siente en cada rincón de su territorio. Conscientes de la importancia del medio rural, la Junta ha destinado hasta 3,5 millones de euros para apoyar a los bares de los pequeños pueblos, reconociéndolos como espacios clave para la convivencia y la dinamización local.
Además, para fomentar el espíritu emprendedor, se han convocado ayudas de hasta diez millones de euros, destinadas a financiar proyectos de creación de empresas, con especial atención a aquellos que se ubiquen en el ámbito rural o generen empleo en colectivos con dificultades. Para impulsar el suelo industrial se han movilizado cinco millones de euros en municipios de menos de 20.000 habitantes, asegurando que la inversión y el empleo lleguen a toda la geografía regional.
La Junta ha movilizado ayudas de 1,5 millones de euros para mejorar la capacidad científica de los centros tecnológicos
Todo este empuje económico se sustenta sobre una gestión pública responsable y eficaz. Castilla y León cerró 2025 con una deuda del 18,2% del PIB, el porcentaje más bajo de los últimos once años y dos puntos por debajo de la media autonómica. Esta solvencia ha sido reconocida por agencias internacionales como Moody’s, que ha elevado la calificación crediticia de la comunidad a A3, la máxima nota posible para una comunidad de régimen común.
La eficacia en la gestión presupuestaria es otro de los pilares de la región, situándose como la cuarta autonomía con mejor ejecución presupuestaria de España y liderando el ranking nacional en la gestión de inversiones reales y transferencias de capital.
En definitiva, el estado de la economía en Castilla y León en 2026 es el de una región que ha sabido convertir los retos en oportunidades. Con un crecimiento del PIB que destaca en el panorama nacional, un sector industrial que bate récords de dinamismo, buenos datos en exportación y un mercado laboral que ofrece más y mejores oportunidades con una tasa de paro envidiable, demuestra su fortaleza día a día.
Esta apuesta decidida por la innovación, la excelente ejecución de los fondos europeos y el apoyo constante al tejido empresarial y al medio rural configuran un ecosistema perfecto para la inversión y el desarrollo. Avalada por una gestión financiera impecable que reduce la deuda al mínimo en una década, Castilla y León encara el futuro con la seguridad de quien sabe que el talento de su gente y la calidad de sus productos son su mejor carta de presentación. En este sentido, en el territorio no solo se avanza, sino que lidera una sociedad que aspira a ser más próspera, moderna y cohesionada.