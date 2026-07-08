El oasis natural de Castilla y León donde el río se convierte en una enorme piscina
Este rincón del Bierzo combina aguas del río Cúa, amplias zonas verdes y todos los servicios necesarios para disfrutar de una jornada al aire libre para escapar del calor
La playa fluvial de Vega de Espinareda, situada en la comarca de El Bierzo (León), se ha consolidado como uno de los destinos estivales más atractivos de Castilla y León. Bañada por las aguas del río Cúa, ofrece un entorno natural ideal para quienes buscan refrescarse sin salir de la comunidad autónoma.
El espacio cuenta con una amplia zona de baño, áreas de césped y sombra, incluso toboganes, lo que la convierte en una opción muy frecuentada tanto por vecinos como por visitantes durante los meses de verano. Además, su entorno invita a pasear y disfrutar del paisaje característico del Bierzo.
Naturaleza y descanso junto al río
Uno de los principales atractivos de esta playa fluvial es la tranquilidad que ofrece, unida a la posibilidad de pasar el día en contacto con la naturaleza. Su ubicación, muy próxima al casco urbano de Vega de Espinareda, facilita el acceso a bares, restaurantes y otros servicios, completando una propuesta perfecta para una escapada estival.
La combinación de agua, zonas verdes y un entorno privilegiado convierte a la playa fluvial de Vega de Espinareda en uno de los rincones más recomendables para combatir las altas temperaturas que ya vienen instaurándose en la comunidad, batiendo récords mes por mes.
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