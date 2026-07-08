Un muerto y dos heridos tras salirse de la vía y volcar un turismo en Tórtoles de Esgueva (Burgos)

Un varón falleció y otros dos resultaron heridos hoy tras la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 43 de la CL-619, en el término municipal de Tórtoles de Esgueva (Burgos). Uno de los ocupantes quedó inconsciente y atrapado en el interior del vehículo junto a otro de los heridos, mientras que el tercer ocupante consiguió salir del turismo.

La intervención se inició a las 9.38 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas en las que se informaba de que un turismo había sufrido una salida de vía tras dar varias vueltas de campana y había quedado en unas tierras, con tres personas heridas.

El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Roa y un helicóptero medicalizado.

Una vez en el lugar, los organismos de emergencia confirmaron el fallecimiento de uno de los ocupantes. Los otros dos heridos fueron atendidos y trasladados, uno de ellos en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos y el otro en una ambulancia de soporte vital básico, acompañado por personal médico del centro de salud, al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.