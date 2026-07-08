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Castilla y León activa avisos amarillos por altas temperaturas en todas las provincias

El calor volverá a ser el protagonista de la jornada, con avisos activos entre las 13:00 y las 21:00 horas y riesgo de tormentas e incendios

Alerta amarilla y naranja CyL

Alerta amarilla y naranja CyL / Cedida

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Benito Revilla

Castilla y León afronta este martes una nueva jornada marcada por el calor intenso. La AEMET ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en las nueve provincias de la comunidad entre las 13:00 y las 21:00 horas, ante la previsión de máximas muy elevadas.

La jornada estará marcada por temperaturas diurnas muy altas, mientras que las mínimas experimentarán un ligero descenso. Además, a lo largo de la tarde crecerá la nubosidad de evolución, con posibilidad de chubascos y tormentas ocasionales, especialmente en el tercio este de la comunidad y en la Cordillera Cantábrica.

Riesgo de incendios forestales

El calor, unido a las condiciones meteorológicas previstas, mantiene elevado el peligro de incendios forestales, por lo que se recomienda extremar la precaución en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un fuego.

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Durante la jornada también soplará viento variable del oeste y suroeste, de intensidad floja a moderada, en un día en el que las altas temperaturas volverán a ser las protagonistas en toda Castilla y León.

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