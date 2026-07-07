La leyenda de la mora encantada cuyo eco podrás escuchar en las noches de silencio en este pueblo de Castilla y León

Cuevas, riscos, parajes apartados y ecos que acompañan a la mora encantada. Hablamos de una leyenda castellana muy poco conocida que, además, tiene matices diferentes en función del lugar donde se cuente, como ocurre con muchas leyendas transmitidas de boca en boca.

La historia cuenta la vivenda de una joven mora refugirada en una cueva de Trévago, en la provincia de Soria, que habría vivido apartada entre la soledad del monte y el recuerdo de un mundo perdido. Algunas versiones la presentan como una mujer bondadosa, dedicada a ayudar a mendigos y caminantes. Otras, como una figura casi mágica, ligada a tesoros ocultos, cantos nocturnos y apariciones fugaces.

Torreón islámico en Trévago. / Guía de Soria

Lo más sugerente de la leyenda es su final. Según la tradición, cuando la mora encantada murió, unos cantos dulces acompañaron su agonía. Desde entonces, en noches serenas y silenciosas, habría quien asegura escuchar melodías que salen del fondo de la cueva, como si la memoria de aquella mujer siguiera atrapada entre la piedra y la oscuridad. Una versión recogida por el Ayuntamiento de Trévago habla precisamente de esos cánticos que, mucho después de su muerte, saldrían de la cueva. Los cantos de los ángeles dulcificaron su agonía y mucho tiempo después de su muerte, en las altas horas de las noches apacibles, se oyen esos cánticos dulces y melodiosos.

¿Dónde está Trévago?

Trévago se ubica al nordeste de la provincia de Soria y se asienta en las estribaciones de las sierras del Almuerzo y el Madero, pero mirando hacia la próxima depresión del valle del río Alhama.

Destacable entre su patrimonio urbano es el torreón islámico, perfectamente restaurado, adosado a su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, la ermita de la Virgen del Río Manzano y un Museo Etnográfico, con 20 años de existencia, que guarda piezas de relojería y carretería, de agricultura y ganadería.