El rincón de Castilla y León donde la historia y las leyendas se asoman a un cañón de vértigo
Situada en un paraje natural único de Segovia, esta ermita románica combina patrimonio, naturaleza y una leyenda con más de 800 años de historia
La Ermita de San Frutos, ubicada en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, es uno de los enclaves turísticos más emblemáticos de la provincia de Segovia. Levantada sobre un promontorio rocoso rodeado por un profundo meandro del río, ofrece una de las panorámicas más espectaculares de Castilla y León y constituye una visita imprescindible para los amantes de la naturaleza y el patrimonio.
El templo, de estilo románico, está dedicado a San Frutos, patrón de Segovia, y se accede a él atravesando la conocida grieta de La Cuchillada, uno de los rincones más fotografiados del parque.
Un templo rodeado de historia y misterio
Además de su privilegiada ubicación, la ermita está envuelta en una de las leyendas más conocidas de la provincia. La tradición cuenta que en 1225 una mujer fue arrojada al vacío por su marido, que sospechaba injustamente de su fidelidad. Según el relato, San Frutos obró el milagro de salvarle la vida, motivo por el que la mujer donó posteriormente sus bienes al priorato. Este episodio, recordado por una inscripción en uno de los muros del templo, contribuye al halo de misterio que rodea a un lugar donde también es habitual contemplar el vuelo del buitre leonado sobre las impresionantes hoces del Duratón.
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