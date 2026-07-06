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Castilla y León sale sin esperanza del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Es el 'yo invito y tú pagas', un truco muy viejo"

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, afea al Gobierno de España que tome decisiones "unilateralmente" si afectan a la estabilidad presupuestaria de las autonomías

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes en Madrid.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes en Madrid. / J.J.Guillen

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Luis Garrido

Luis Garrido

“La propuesta del Gobierno de España se sostiene sobre el viejo principio del ‘yo invito y tú pagas’”. De esta manera ha resumido el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada durante este lunes en Madrid. Un encuentro del que la comunidad regida por Alfonso Fernández Mañuecos sale con más dudas que certezas y cuyos acuerdos, ha señalado el representante, supondrán recortar “un poco más” los recursos económicos de la región.

Carlos Fernández Carriedo ha lamentado que el Gobierno de España tome decisiones “unilateralmente” pese a que su fondo repercute directamente en la estabilidad presupuestaria de las comunidades. “Toman acuerdos en materia de sanidad, de educación y de servicios sociales que acabamos pagando las comunidades autónomas con nuestros propios recursos y que no se nos consultan porque ni siquiera se nos escucha”, ha apuntado a la salida de la reunión. “Son cuestiones que tienen un impacto muy directo sobre nuestro nivel de estabilidad presupuestaria y sobre nuestra regla de gasto”, ha añadido.

El consejero de Economía y Hacienda ha pedido “corregir” este tipo de actitudes y ha comentado que “casi todas las comunidades autónomas” han estado de acuerdo. “Lo que pasa es que el voto de una única comunidad autónoma más el del Gobierno supone superar el trámite, y no vale que una mayoría amplia de regiones pidamos un modelo de estabilidad presupuestaria en donde el Gobierno no impute una serie de gastos a las comunidades sin contar con nosotras”, ha defendido.

Respecto al modelo de financiación autonómica, Fernández Carriedo ha desvelado que el Gobierno de España ha preferido dejar el asunto encima de la mesa hasta una próxima reunión que tendrá lugar el próximo 29 de julio. “Nos han dicho que esta semana o la próxima nos enviarán un documento para debatir en esa fecha”, ha indicado. “El Gobierno sabe la opinión de las comunidades y esperemos que la tenga en cuenta a la hora de definir su propuesta”, ha aseverado.

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La Junta de Castilla y León ha sido uno de los arietes regionales contra el modelo de financiación autonómica y ha pedido en reiteradas ocasiones un reparto más equitativo, negándose además a condonar la deuda y apostando por una fórmula de consenso entre todas las regiones.

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