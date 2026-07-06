Castilla y León aprovechará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para mostrar su negativa total a la condonación de la deuda: "No es razonable"

El Gobierno de Castilla y León se presenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de trasladar su negativa a la condonación de la deuda. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado a la entrada de la reunión que expondrá durante el turno de ruegos y preguntas la “oposición a un modelo que perjudica los intereses” de esta comunidad autónoma. La tesis del equipo dirigido por Alfonso Fernández Mañueco es que “no es viable” que todas las regiones asuman una deuda “que han generado algunas decisiones de algunos gobiernos autonómicos”, de manera que la postura castellano y leonesa será la de la oposición frontal.

Fernández Carriedo ha advertido que la Junta de Castilla y León no está dispuesta a pasar por el aro de la condonación. “Nosotros estamos acostumbrados a pagar nuestras deudas, pero no estamos acostumbrados a pagar las de los demás, y esto es algo que hemos reiterado en otras reuniones”, ha advertido. El responsable de Economía y Hacienda ha afirmado que la administración autonómica no está dispuesta a pagar “lo generado por un reto separatista”, por el simple hecho de que “no es razonable”. Ha recordado el consejero que esta medida fue pactada “entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana de Cataluña” y que “perjudica gravemente” los intereses de Castilla y León, por lo que se mantendrán firmes en su negativa.

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El representante castellano y leonés en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha señalado, además, que la principal demanda del gobierno autonómico es la de “poner de manifiesto las dificultades” que, a su juicio, el Gobierno de España pone sobre la espalda de las regiones “cuando se toman medidas que suponen menos ingresos y más necesidades de gasto”. Esto hace “imposible o muy difícil” el cumplimiento de un escenario de estabilidad, de manera que pedirá a Moncloa que “financie adecuadamente” a las comunidades autónomas para poder cumplir con los objetivos que el propio Gobierno plantea.