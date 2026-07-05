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Esta ermita de Castilla y León se encuentra en el ecuador de España y oculta misterios desde la época de los templarios

Situada en el corazón del Cañón del Río Lobos, este monumento románico combina historia, naturaleza y un halo de misterio

La ermita de San Bartolomé

La ermita de San Bartolomé / Cedida

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Benito Revilla

La Ermita de San Bartolomé, ubicada en pleno Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en la provincia de Soria, es uno de los monumentos más singulares de Castilla y León. Rodeada de un espectacular paisaje de roca caliza y vegetación, constituye uno de los principales destinos para quienes buscan combinar turismo cultural, senderismo y naturaleza.

Levantada en el siglo XIII, la ermita está estrechamente vinculada a la Orden del Temple. Aunque no existe consenso absoluto entre los historiadores sobre su papel, numerosos estudios y tradiciones la relacionan con los templarios, convirtiéndola en uno de los enclaves más conocidos asociados a esta orden en España.

Un lugar rodeado de leyendas

La ermita de San Bartolomé

La ermita de San Bartolomé / Cedida

El atractivo de la ermita va más allá de su arquitectura románica. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías sobre su ubicación y simbolismo. Una de las más populares sostiene que se encuentra en un punto considerado por algunos como el centro espiritual de la Península Ibérica, al estar, según esta tradición, prácticamente a la misma distancia del mar Cantábrico y del mar Mediterráneo. Aunque esta afirmación no está demostrada científicamente, ha contribuido a alimentar el aura de misterio que rodea al templo.

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Entre historia, naturaleza y leyenda, la Ermita de San Bartolomé continúa siendo uno de los rincones más fascinantes de Castilla y León y una visita imprescindible para quienes recorren el Cañón del Río Lobos.

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