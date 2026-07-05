Cuatro fallecidos de una familia y una niña herida muy grave en un accidente en la A-67, en Herrera de Pisuerga

Cuatro miembros de una familia, natural de Valladolid, fallecieron hoy y una niña de nueve años resultó herida “muy grave” al salirse de la vía y dar varias vueltas de campana un vehículo en la Autovía de la Meseta (A-67), en el término municipal de Herrera de Duero (Palencia). Dos de las víctimas mortales son menores de edad, de 17 y 14 años.

Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno y recogida por Ical, el accidente se produjo a las 16.20 horas de hoy en el punto kilométrico 83, sentido decreciente, a la altura de Herrera de Pisuerga. Las primeras informaciones hablaban de la salida de vía de un vehículo, donde hay “varios” fallecidos y una “niña con vida”. Finalmente, los cuatro muertos tenían 48, 45, 17 y 14 años. La menor fue trasladada en el helicóptero medicalizado de Sacyl al Complejo Asistencial de Burgos.

Accidente de tráfico mortal en Herrera de Pisuerga / Ical

La principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que situó el mismo siniestro en el término de Prádanos de Ojeda, señaló que el alertante solicitaba asistencia para “unas cuatro personas” que estaban atrapadas en el interior del vehículo y parecían heridas de “gravedad”. Además, no había otros vehículos implicados.

Accidente de tráfico mortal en Herrera de Pisuerga / Ical

La Sala del 1-1-2 avisó del accidente a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de las diputaciones de Palencia y Valladolid, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona, entre ellos el helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y equipo médico del centro de salud.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que la autovía en ese punto está cortada, en dirección hacia Palencia capital, por lo que la Guardia Civil desvió la circulación por la N-611.